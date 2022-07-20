深圳花式賣樓　後生仔先買一半業權　可保證3年後唔輸？

內地谷買樓的招數層出不窮，深圳市企業人力資源發展促進會最新公布，聯同當地一家房企深圳安佳建實業發展推出「青年人才共有房計劃」，買賣雙方各持新盤一半業權，3年後如樓價上升，買家可以用原價買回剩餘一半業權；若樓價下跌，則由企業承擔。

綜合內媒報道，這項首次由企業推出的計劃，將向符合標準的青年人才，開放50套位於深圳寶安區的產業公寓「朗峻‧107數字花園」，該項目預計於今年底竣工。中房產業研究院副院長張梧峰表示，計劃降低了青年人才的置業門檻，買家只需一半資金就解決了住房問題，希望吸引並留住更多青年人才之餘，亦可實現青年人才、企業和產業「三贏」。

其他城市諸如寧夏固原、徐州等地政府則索性提供買樓補貼。至於針對買家信心被爛尾樓業主發起的斷供潮重挫，福建省福州市永泰縣自然資源和規劃局近日公開出讓一幅土地的使用權，明確要求按現樓銷售，只有在工程竣工驗收完成後，才可申請房屋銷售手續。事件惹來市場關注，因現樓銷售確實能保障買樓人士權益，解決項目爛尾，惟內地實行預售制多年，一旦現樓銷售的賣地條款大規模推廣，市場憂慮進一步增加房企資金壓力。

至於停貸潮重災區的鄭州將出手救市，河南省資產管理發聲明，將與由鄭州市國資委出資組建的房企鄭州地產集團，聯合設立一個地產紓困基金，通過資產處置、資源整合、重組顧問等方式，參與問題樓盤盤活、困難房企救助等紓困工作。

該份由「湖北省全體恒大供應商、小微企業」簽署的聲明指，現決定停止一切貸款、欠款，並會告知同行拒絕一切透過商票賒帳的要求，由此引發的供應鏈危機理應由恒大承擔。至於原計劃在7月敲定重組方案框架的恒大，據報仍未與境外債券持有人達成協議，但公司仍有意在本月公布一些重組細節。

內房挑戰重重之際，貝殼研究院周三發布103個重點城市主流房貸利率數據顯示，目前有74城市的首套、二套房貸利率已觸及最低利率下限，分別企於4.25厘及5.05厘。7月重點城市主流首套房貸利率為4.35厘，二套利率為5.07厘，分別較6月回落7個及2個點子，整體房貸利率創2019年以來新低；平均放款周期亦按月縮4日，至25日。另人民銀行公布，7月一年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.7厘和4.45厘，符預期。