東方日報B1：大鱷又作亂　沽空港元　睇死聯匯不保

國際對沖基金大鱷巴斯(Kyle Bass)過去多番揚言沽空港元，近日趁港元弱勢，再度發功高調唱淡！他向日本傳媒透露，正在拋售港元，「睇死」聯匯制度不能保持掛鈎美元，並大膽估計未來一年內聯匯制度將重新被評估，屆時港元將大跌30至40%。

巴斯再次唱淡聯匯制度的理據是因美國和香港經濟周期不同，以及認為香港金融管理局缺乏資金入市。首先，有分析指，美國通脹劇烈，急需加息應對，而香港5月通脹僅1.2%，情況不同，香港要加息只因港元與美元掛鈎。隨着港美息差擴闊，套息交易活躍，沉重沽壓下，港元頻觸及7.85兌每美元的弱方兌換保證，金管局連月屢次出手承接港元沽盤，短短兩個多月間已動用1,614億元捍衞聯匯。多次「接錢」導致銀行體系結餘大減近48%，縮水至1,764.6億元。

鑑於美國加息步伐較過往快，比起對上一輪2018至2019年金管局承接港元沽盤，今輪出手亦顯然較頻密及「重手」。回看4年前，每次出手金額平均為40億至50億元，總結餘由開始時的1,789億元，降至542億元，歷時接近一年時間。

港元走弱，因港息未跟上美國加息步伐，使套息交易有「水位」可賺，資金因而流出較低息的港元。惟與樓按相關的一個月香港銀行同業拆(HIBOR)昨連升第5日，報0.92125厘，創逾兩年以來高位。而3個月期美元倫敦銀行同業拆息(LIBOR)及港元HIBOR息差仍有0.93厘，為套息提供誘因。

至於香港是否有足夠資金維持聯匯制度？金管局稱，聯匯行之有效，有賴龐大的外匯基金。香港外匯儲備規模達4,400多億美元，相當於香港貨幣基礎約1.7倍，是香港貨幣穩定的堅實後盾。另外，由持牌銀行持有未償還的外匯基金票據及債券亦有1.1404萬億元。美資大行高盛認為，金管局有能力和動力維持聯匯制度，脫鈎論者始終佔少數。

不過，市場上也浮現若干聲音，質疑維持聯匯制度的必要性，當中，高盛認為，長遠來看，港元可能會與人民幣掛鈎。憂慮亦非空穴來風，主要是美國早前通過《香港自治法》，市場擔心如果美國凍結香港外匯儲備，聯匯制度根本無法維持。事實上，金管局已着手研究應對一旦被剔出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）系統的方案。而今年以來外匯基金存放在境外資產已縮減3,719.41億元，至3.6萬億元水平。

金管局發言人指，聯匯制度實施接近40年以來，經歷過多次經濟及利息周期，一直行之有效。香港不需亦無意更改聯匯制度。國際機構如國際貨幣基金組織一貫認為聯匯制度適合香港，市場人士亦對聯匯制度保持高度信心。

論及巴斯「戰績」，早於2016年已揚言沽空港元和人民幣等，但旗下基金損失慘重，2017年虧損達19%。到去年10月中，巴斯旗下賭港元及其他亞洲貨幣的對沖基金勁蝕逾95%。他亦承認損手，稱是基於自己的見解而需承擔風險。