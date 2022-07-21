美股反覆做好　道指收市升47點

美國股市周三(20日)做好，道指收報31,874點，升47點或0.15%；標指收報3,959點，升23點或0.59%；納指收報11,897點，升184點或1.58%。

富達國際投資總監Andrew McCaffery表示，市場預期明年上半年聯邦基金利率將落在3.5至3.75厘區間，意味部分人已接受美國經濟將「硬着陸」，該行亦把出現「硬着陸」機率增至60%，上季預測僅為35%。花旗認為，美國將在未來12至18個月陷入「輕微衰退」。

縱使經濟會否步入衰退未有定案，但基金公司American Century警告，現在大手買入美股極具風險，因股市往往能反映未來6至12個月經濟走勢，即使不出現衰退，仍無法預示經濟放緩將持續多久，提醒投資者企業盈利只能反映過去或目前，無法作前瞻指標。

看淡後市的還有摩根資產管理多元資產解決方案投資策略專家金玥玨，他稱對市場仍保持審慎態度，料企業毛利和盈利在未來6至12個月呈下行風險。

企業消息方面，油氣服務巨頭Baker Hughes截至6月底止第二季收入按年倒退1.84%，至50.47億美元；期內虧損按年擴大11.33倍，至8.39億美元，為歷來最大第二季虧損，主因俄羅斯業務及供應鏈相關通脹為企業造成3.65億美元損失；每股虧損84美仙，另其俄羅斯的油田服務相關業務亦造成4.26億美元的非營運虧損，並將其歸類為「待售」，其股價急跌8.26%，收報25.89美元。