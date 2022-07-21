鄧聲興：高息股短線難博反彈

美國勞工統計局公布6月通脹數據，消費物價指數(CPI)按年升9.1%，高於市場預期的8.8%，也高於5月的8.6%；核心CPI按年升5.9%，高於市場預期的5.7%。據美媒指，這是自1981年12月以來的新高。6月通脹數據大超預期，顯示美國通脹持續被地緣政治、能源和糧食價格、房租價格和勞動力短缺等因素擾動，並且可能持續較長時間。國際貨幣基金組織(IMF)亦下調美國2022年和2023年的經濟增長預期，並警告指，廣泛的通脹率飆升對美國和全球經濟構成「系統性風險」。在高通脹壓力下，市場快速上調對美聯儲加息節奏的預期。

受此影響，美債孳息率持續上升。截至目前，美國10年期債息重上3厘；30年期債息觸及3.205厘。美債一向被視為「零風險」，是市場主要的避險工具，許多其他金融工具都是以此為定價基準。故美債的變動將很大程度上影響市場走勢。美國國債息率具指標性，美債息率上升，會導致債券市場的息率上調；而當債息上升至一定程度，回報高於股市，亦減低股市的吸引力，從而導致股市波動劇烈。

一般而言，在通脹加劇、環球加息及海外政治動盪的大環境下，投資者投資於公用股、銀行股、電訊股等高息股是比較好的對抗通脹的方法，因為這類公司股息率較高，表現其公司規模和現金流都較為穩定。透過股息派發，投資者不需要過分關注公司股價漲跌，都能持續獲得現金分紅。然而在當前滯脹危機有可能導致經濟衰退的環境下，美債息上升，使得公用股等高息股的股息率與美債息的差額減小。至此，高息股的股價面臨下調壓力，因為股價下調才能維持息差水平。因此，投資者就算持有防守性較高的股份，在短線都很難搏價格反彈，亦更難做到「財息兼收」。故投資者定要跳出思維禁錮，「CASH IS KING」的思想更符合當下投資理念。切忌被「高息」二字蒙蔽雙眼，導致最後賺了股息卻賠了本金。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)