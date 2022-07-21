陳蓓敏：新世界現估值吸引宜候低作長線部署

歐洲央行議息，料結果為市場預期；歐洲區主要股市，呈現上下區間橫行格局。雖然說歐洲經濟狀態，遠比美國為弱，歐洲多個强國，各有政治混亂局面，但金融市場表現冷靜。美股周內見反彈，道指連升兩日，反彈逾1,300點，受惠企業業績公布。美聯儲局下周二議息，無論加75或100點子，均是市場預期，重點是下次9月會議，加息步伐會否放緩。另外，美國6月新屋動工下跌2%，建築許可跌0.6%。

人民銀行公布維持7月貸款市場報價利率(LPR)不變，顯示人行對現在經濟狀況觀望可控。內地股市平穩。雖然道指累升逾千點，港股恒指反彈乏力，成交薄弱。短線恒指横行20,500至21,500點區間。澳門由7月11日起至本周六實施群體隔離措施，減少人群接觸，若確診個案減緩，有助服復市氣氛。澳門博彩股處於鞏固狀態。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)