陳蓓敏：新世界現估值吸引宜候低作長線部署
2022年07月21日 07:10
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歐洲央行議息，料結果為市場預期；歐洲區主要股市，呈現上下區間橫行格局。雖然說歐洲經濟狀態，遠比美國為弱，歐洲多個强國，各有政治混亂局面，但金融市場表現冷靜。美股周內見反彈，道指連升兩日，反彈逾1,300點，受惠企業業績公布。美聯儲局下周二議息，無論加75或100點子，均是市場預期，重點是下次9月會議，加息步伐會否放緩。另外，美國6月新屋動工下跌2%，建築許可跌0.6%。
人民銀行公布維持7月貸款市場報價利率(LPR)不變，顯示人行對現在經濟狀況觀望可控。內地股市平穩。雖然道指累升逾千點，港股恒指反彈乏力，成交薄弱。短線恒指横行20,500至21,500點區間。澳門由7月11日起至本周六實施群體隔離措施，減少人群接觸，若確診個案減緩，有助服復市氣氛。澳門博彩股處於鞏固狀態。
有消息指新世界(00017)有意暗盤放售非核心物業，涉資百億元。集團近年積極發展多個巨型項目，如機場11 SKIES商廈項目，及以K11為名的多個國內項目，均需要資源調配。11 SKIES項目是對準經香港商旅遊消費者， 預計未來數年分段開幕。集團首個K11內地項目，位於深圳市南山太子灣片區，項目名為K11 ECOAST，和招商蛇口聯合發展。預計於2024年底開幕。集團旗下K11 Art Mall出租率近100%，上半年流量理想。現估值吸引，股價相比資產淨值價有7成折讓，息優，建議候低吸納作長線部署，目標價28.8元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)