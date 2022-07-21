道指升47點　油金偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數企106.98；港匯弱見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7758；美元兌日圓低至138.47；歐元見1.0179，英鎊報1.1964。金價跌至1,694美元水平。油價偏軟，布油報106.6美元，紐油報99.6美元。比特幣升近1%至2.32萬美元。道指期貨跌21點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水147點。

●港匯疲弱，金管局再度入市，買入112.02億港元沽盤，捍衛聯繫匯率制度。本周五(22日)，銀行總結餘將減少至1,652.59億港元。

●外媒報道，美國克尼皮爾克大學公布一項民調顯示，愈來愈多美國人認為總統拜登現在工作做得愈來愈差，有高達71%的受訪者表示不希望他連任。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,705點，跌184點或0.89%。

●即月恒生指數夜期收報20,746點，跌150點，低水144點，成交20,596張。

●外媒引述消息人士稱，美國車企福特(Ford)計劃在未來幾周裁員多達8,000人，主要是希望提升公司盈利，以集中資金發展電動車業務。

●紐約8月期油收報每桶102.26美元，跌1.96美元或1.88%；布蘭特9月期油收報每桶107.35美元，跌43美仙或0.4%。

●紐約8月期金收報每安士1,700.2美元，跌10.5美元或0.61%，創逾15個月收市新低。

●英國富時100指數收報7,264點，跌31點或0.44%；法國CAC指數收報6,184點，跌16點或0.27%；德國DAX指數收報13,281點，跌26點或0.2%。

●歐盟委員會的月度指數顯示，7月消費者信心指數報-27，低於6月的-23.6，也弱於經濟學家-24.9的預期中值，降至紀錄低位。

●美國二手樓銷量6月下降至兩年低位，因借貸成本飆升繼續侵蝕民眾購買力。

●美國抵押貸款銀行協會(MBA)經季節因素調整的指數顯示，上周全美房貸需求比前一周降低逾6%，降到2000年以來最低。

●東方日報B1：大鱷又作亂，沽空港元，睇死聯匯不保。

●【產經評論】走資潮既急且狠，港元資產添波動。