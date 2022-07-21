日央行恐成債市下一隻黑天鵝

外媒報道，如果日本央行如其他央行般，在通脹飆升下放棄寬鬆貨幣政策，債市可能又將迎來新一輪震盪，孳息率或大幅上升。對於美債投資者而言，日央行的取態是一大未知之數。

身為全球首個實施超寬鬆貨幣政策的日央行，採用量化寬鬆和孳息率曲線控制等工具，預計該行會是最後一批退出寬鬆隊伍的央行。一旦該行改變航線，可能會波及美國國債和其他領域。

日本的通脹仍低於其他發達經濟體。而日圓大跌令市場再次猜測該行還能堅持多久，全球債市出現新的不確定性。

BMO資本市場的美國利率策略主管Ian Lyngen表示，在今年餘下時間，日央行將繼續呆在投資者的雷達範圍。他又指，市場的尾部風險是日央行變得不太鴿派。

Lyngen又稱，如果日央行政策轉向，投資者可以進行「兩段式」交易策略。市場首先的下意識反應一定是拋售，債券孳息率會向上，主要集中在2年和5年期孳息率上，第二步則是孳息率曲線走平。如果日央行「變鷹」，全球經濟會進一步放慢，人們會希望持有長債。

Ruffer LLP投資總監Matt Smith表示，如果日央行改變立場，就會有買入機會，該行的政策轉向會導致歐元區和美國國債孳息率大漲，但時機難以判斷。

分析師們指出，日本情況發生變化將表明全球寬鬆政策時代正式結束，美債孳息率可能應聲上揚，但情況僅暫時。之前因美元上漲而離場觀望的日本投資者會買入美債，由於全球經濟放緩風險升高，長期債券孳息率或將向下。