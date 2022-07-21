熊俊傑：歐央行料今將啟動加息　有助紓緩歐元沽壓

歐洲央行(ECB)將會在今晚香港時間晚上8時15分公布最新的貨幣政策，今次議息結果成為本周最受市場參與者留意的經濟事件。自2008年金融海嘯，ECB下調利率擴大寬鬆，並在2014年開始採取負行率政策至今。根據歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）早前的承諾，及央行早於6月制訂了的路線圖，央行會於7月開如加息25個基點，令投資押注今次會議會帶來歐洲央行10多年來的首次加息。此外，ECB亦會公開未來收緊貨幣政策的行動。

歐元區面臨有紀錄以來最高通脹，6月份消費者價格指數(CPI)按年上漲8.6%，高於之前的8.1%。然而，在以加息手段應對高通脹問題之上，歐洲央行遠遠落後於其他主要央行，包括美國聯儲局、英倫銀行、加拿大央行、澳儲行、紐儲行，都已經在今年初開展了加息周期，並積極地多次調高利率目標。

在ECB議息結果公布前夕，本周初市場對ECB加息50個基點的預期上升。加上外媒的一份報告指出，有歐洲央行官員將在即將召開的會議上考慮上調利率50個基點。歐元兌美元(EUR/USD)亦因此反彈逾200點子。

不過，要扭轉ECB加息25個基點的做法需要很強大的決心。首先，歐洲央行早在市場上建立加息25個基點的預期，突然加大加息力度或有損央行聲譽。而對有可能在未來出現的經濟衰退和俄羅斯天然氣供應中斷的擔憂之下，採取更加謹慎的做法或更為有利。

無論如何，歐洲央行中官員對採取更大膽的行動持開放態度，及央行已確立收緊貨幣政策的方針，歐元區利率上行定必在下半年實現，有助紓緩歐元沉重的沽壓。假若美國聯儲局官員保持在加息幅度保持審慎，並抑制了市場對美國擴大加息幅度至1厘的預期，歐元兌美元有幫守穩於「1算」之上。在歐債問題憂慮再度成為市場焦點之前，歐元匯價在中短線見底轉升。

交易策略上，可根據周線走勢為基礎，歐元兌美元(EUR/USD)的9周及21周平均線(EMA)清楚展現其下行趨勢，匯價分別約於1.0375及1.0620，作上方目標。下方支持參考0.9960。

熊俊傑 艾德證券期貨高級副總裁

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