耀才證券客戶估中恒指 有機會贏取100萬黃金
2022年07月21日 11:01
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耀才「估中恒指 贏100萬黃金」第3回合最後召集，除了頭獎100萬元黃金，估得最接近者更可獲3萬元黃金，保證期期有金派！
耀才證券金融集團有限公司(01428)推出的「估中恒指贏100萬黃金」第3回合已經來到尾聲，今次承接前兩回合的人氣和熱度，參加人數節節上升，刺激性亦大大提高！特別是除了頭獎可獲100萬港元黃金外，今次增設3萬元黃金「安慰獎」，保證期期有金派！請即把握最後機會，只要完美估中8月8日的恒指收市價，即有機會贏取等值100萬元的千足黃金！
參加方法十分簡單，由即日(21日)起至7月31日，只要透過活動登記頁面https://www.bsgroup.com.hk/bsg.web/campaign/HSIGuessingGame1M_22R3.aspx ，競猜2022年8月8日(周一)的恒生指數收市價(以聯交所公布數值為準，並須準確至小數點後2個位計算)，完全估中整個數值的一位參賽者，將贏走等值100萬元的千足黃金；為了提高遊戲的刺激性，除「頭等獎」外，第3回合更「加碼」增設安慰獎，估值最接近收市價的一位幸運兒，將贏得等值3萬元的千足黃金，絕無花假！獎品金額可謂冠絕同業，只需花幾分鐘完成簡單登記手續，即有機會帶走100萬元黃金。
耀才證券經常推出不同的有獎遊戲，只為回饋客戶支持，以及增加與市民的互動，只要登記成為耀才客戶，除了能夠參加遊戲一圓「黃金夢」，還享有一連串獨家優惠，包括：最近推出客戶轉倉到耀才，即可獲送贈高達10股騰訊控股及轉倉費全數回贈優惠，最高金額可達20萬元，自推出以來，深受客戶歡迎；新客戶開立證券戶口即獲贈20股盈富基金和10股滙豐控股、買賣港股、A股、美期首月可享「真」免佣，且絕不收取平台費。
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