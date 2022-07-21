【高盛推介】友邦跌穿80元關 與平保皆落後大市
2022年07月21日 11:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦昨(20日)跌約0.5%，今(21日)早低開1.6%後跌幅擴大，最低見79.25元的過去4周低位，最新跌逾4%穿80元，表現落後大市。有券商因內地疫情對友邦帶來較大負面影響，預料其今年上半年新業務價值按年跌14.6%，但仍維持對其「跑贏行業」評級，目標價108元。
平保今早亦受拖累下跌，最低見47.45元，最新報47.65元，跌逾2%，同樣落後大市。平保早前公布，旗下4家控股子公司於今年首6個月原保險合同保費收入共4,290.39億元人民幣，按年升1.6%。
觀察個股輪證資金流向，本周二(19日)及本周三共錄得約80萬元資金流入友邦好倉。同期淡倉則共錄得約800萬元資金流入。
平保方面，本周一(18日)至本周三皆錄得資金流入淡倉，合共約210萬元。
投資者如看好友邦，認購證有分換股比率10兌1及50兌1，進取高槓桿選擇可留意10兌1低街貨友邦購(19086)，緊貼正股升跌。貼價選擇則可留意50兌1友邦購23161，面值低，可控制注碼。牛證方面可留意屬遠牛的友邦牛(50015)，與現價有約5元收回距離。
友邦購(19086)，行使價95元，2022年10月26日到期，實際槓桿13.9 倍，高槓桿、低街貨。
友邦購(23161)，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、類近條款產品中最高槓桿。
友邦牛(50015)，收回價75元，行使價74.4元，換股比率100，實際槓桿14.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽(12479)，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。
友邦熊(67589)，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，實際槓桿7.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
平安購(18562)，行使價56.9元，2022年11月25日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。
平安購(28168)，行使價51.23元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。
平安牛(69146)，收回價43元，行使價42.4元，換股比率100，實際槓桿8.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低
投資者如看淡平保，認沽證方面可留意屬高槓桿的新上市平安沽21437。熊證方面可留意平安熊(54370)，與現價有約12元收回距離。
平安沽(21437)，行使價39.38元，2022年10月26日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿、新上市。
平安熊(54370)，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，實際槓桿3.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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