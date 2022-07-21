【高盛推介】友邦跌穿80元關　與平保皆落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦昨(20日)跌約0.5%，今(21日)早低開1.6%後跌幅擴大，最低見79.25元的過去4周低位，最新跌逾4%穿80元，表現落後大市。有券商因內地疫情對友邦帶來較大負面影響，預料其今年上半年新業務價值按年跌14.6%，但仍維持對其「跑贏行業」評級，目標價108元。

平保今早亦受拖累下跌，最低見47.45元，最新報47.65元，跌逾2%，同樣落後大市。平保早前公布，旗下4家控股子公司於今年首6個月原保險合同保費收入共4,290.39億元人民幣，按年升1.6%。

觀察個股輪證資金流向，本周二(19日)及本周三共錄得約80萬元資金流入友邦好倉。同期淡倉則共錄得約800萬元資金流入。

平保方面，本周一(18日)至本周三皆錄得資金流入淡倉，合共約210萬元。

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