中國累計230個樓盤陷爛尾斷供危機 內房股重創
2022年07月21日 11:48
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（Getty Images圖片）
房地產研究機構克而瑞發表數據指，截至周二(19日)，據不完全統計，中國累計約230個項目業主發布強制停貸告知書，涉及25個省市自治區的82個城市。
該行表示，內地停貸事件對買家產生造成影響，短期內有較大反應，如推遲買樓計劃重新觀望、不購買新盤而購買二手樓花等，部分城市置業需求轉向二手現樓市場。
在30個涉及停貸的重點城市中，7月首兩周新盤成交規模連跌兩周。該研究機構認為，內地7月新盤成交規模將造成較大衝擊，尤其是中、西部二線城市短期將顯著下降。
該研究機構又指，買家選擇「國央企」和「現樓」避險，銀行業也將重啟對涉及房地產業貸款的審慎態度。
內房股弱勢未改，旭輝控股(00884)收市跌15.08%，龍湖集團(00960)跌7.21%。碧桂園(02007)、潤地(01109)、中國海外(00688)跌3.82至6.47%。時代中國(01233)、合景泰富 (01813)、寶龍地產(01238)跌0.9至4.19%。物管股龍頭碧桂園服務(06098)跌8.85%。