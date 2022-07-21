中國累計230個樓盤陷爛尾斷供危機　內房股重創

房地產研究機構克而瑞發表數據指，截至周二(19日)，據不完全統計，中國累計約230個項目業主發布強制停貸告知書，涉及25個省市自治區的82個城市。

該行表示，內地停貸事件對買家產生造成影響，短期內有較大反應，如推遲買樓計劃重新觀望、不購買新盤而購買二手樓花等，部分城市置業需求轉向二手現樓市場。

在30個涉及停貸的重點城市中，7月首兩周新盤成交規模連跌兩周。該研究機構認為，內地7月新盤成交規模將造成較大衝擊，尤其是中、西部二線城市短期將顯著下降。

該研究機構又指，買家選擇「國央企」和「現樓」避險，銀行業也將重啟對涉及房地產業貸款的審慎態度。