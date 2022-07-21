【高盛推介】騰訊回調至330元　趁低部署宜篩選合適條款

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(20日)反彈，曾重上340港元水平，收市升約1.6%，惟今(21日)早市再度受壓，低開1.1%後並失守330元水平，暫低見329.2元，半日收報330.6元，跌約2.3%。有報道引述消息指，騰訊擬在本周將PCG內部孵化的NFT發行平台「幻核」業務裁撤。

觀察個股輪證資金流向，雖見昨日資金轉向沽出好倉，但近期均見資金每逢回調趁低吸納，以過去5個交易日計則共錄得約3,150萬元資金流入。

淡倉於本周二(19日)及本周三共錄得約1,340萬元資金流入，並見昨日流入熊證的資金中，有部分留意360元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入騰訊，有約2,900萬元。

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