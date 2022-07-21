【高盛推介】騰訊回調至330元 趁低部署宜篩選合適條款
2022年07月21日 12:06
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(20日)反彈，曾重上340港元水平，收市升約1.6%，惟今(21日)早市再度受壓，低開1.1%後並失守330元水平，暫低見329.2元，半日收報330.6元，跌約2.3%。有報道引述消息指，騰訊擬在本周將PCG內部孵化的NFT發行平台「幻核」業務裁撤。
觀察個股輪證資金流向，雖見昨日資金轉向沽出好倉，但近期均見資金每逢回調趁低吸納，以過去5個交易日計則共錄得約3,150萬元資金流入。
淡倉於本周二(19日)及本周三共錄得約1,340萬元資金流入，並見昨日流入熊證的資金中，有部分留意360元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入騰訊，有約2,900萬元。
投資者如看好，認購證方面的即市部署可留意高對沖值騰訊購(12497)，貼價高敏感度，較能緊貼正股升跌。中綫部署可轉移留意10月份到期產品，時間值損耗較少，可留意行使價330至400元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊購(20868)。進取高槓桿選擇可留意低街貨價外購(20162)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(60223)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60216)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊購(12497)，行使價360元，2022年09月19日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、高對沖值，較能緊貼正股升跌。
騰訊購(20868)，行使價385.2元，2022年10月21日到期，實際槓桿9.4倍，中期、行使價330至400元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊購(20162)，行使價400元，2022年10月126日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿、低街貨。
騰訊牛(60223)，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛(60216)，收回價305元，行使價302.2元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年09月22日到期，實際槓桿9.4倍，高槓桿。
騰訊沽(16152)，行使價320元，2022年09月22日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。
騰訊熊(60741)，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率10倍，近30元收回距離熊證。
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