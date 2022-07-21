【產經直播】跟大戶增持中概股有着數？
2022年07月21日 12:14
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隔晚美股連續第二日做好，不過港股未能跟隨，周四(21日)低開78點。龍頭科技股ATMX個別發展，其中騰訊(00700)偏軟，據中央結算系統(CCASS)顯示，大戶倉位開始穩定減持騰訊，而騰訊南非大股東Naspers及旗下Prosus過去數周斥資逾103億元回購自身股份，外界估計Naspers已展開騰訊沽貨行動，股價是否已反映相關消息？
不過大行摩根士丹利日前發表報告指，不少基金及私人銀行自6月起紛紛增持中概股，對後市看法趨樂觀，主要是因為睇好內地下半年經濟復甦，將帶動電子商貿行業；監管政策對科技股的打擊已過了最壞時刻，市場情緒改善有助估值重估。投資者可吼位買相關股份？以三星中證中國龍網ETF(02812)部署，可避過個股風險？
在經濟衰退陰霾下，有分析認為，電子消費產品需求會向下，「缺芯」情況預料很快逆轉，部分晶片目前已出現產能過剩現象。不過三星彭博環球半導體ETF(03132)續由低位反彈，過去一周攀升逾8%，相關板塊何解重拾動力？美國參議院下周將就《晶片法案》正式表決，該法案旨在鞏固美國在全球半導體業的地位，將提供520億美元預算，部分用於補助赴美設廠的半導體企業。但法案亦訂明受美國補助的企業，未來10年不得在中國新建或擴建先進製程工廠，明顯意圖迫使它們在中美之間選邊站，這將如何左右環球半導體企業的發展？投資者有可最佳部署策略？
另外，加密貨幣比特幣連日反彈，一度重上2.4萬美元水平。與比特幣走勢相關度高的三星區塊鏈技術ETF(03171)亦愈升愈有，已連升5日，可趁機短炒還是值得長線部署？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略師蕭佩鈴及訊匯證券行政總裁沈振盈，為你拆解市況。
三星區塊鏈技術ETF
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