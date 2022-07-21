道期微跌　紐油跌逾2%

2022年07月21日 16:11
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    ●美匯指數報107.03；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.7756；美元兌日圓報138.1；歐元企1.0193，英鎊處1.1936。金價報1,708美元。布油報104.95美元，紐油報97.76美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨跌75點。
    ●市後關注點
    20:15 歐洲央行7月議息會議
    20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
    20:30 美國7月9日當周續請失業救濟人數
    22:00 美國6月諮商會領先指數
    ●恒生指數全日收報20,574點，跌315點或1.51%；國企指數收報7,099點，跌79點或1.11%；科技指數收報4,582點，升5點或0.12%。主板成交1,016億港元。https://bit.ly/3ROD4CS
    -蔚來擬第四季交付150kwh固態電池。
    -花旗料嗶哩嗶哩第二季收入按年升9%。
    -盈警所累，野村及瑞信下調眾安在綫目標價。
    -比亞迪正式進入日本乘用車市場。
    ●滬綜指收跌32點，煤炭股領挫3.1%，飛機製造股跌2.2%，金融、水泥及化工股跌1.4至1.5%。https://bit.ly/3PqGUk2
    ●中國經濟：
    -滴滴被內地網信辦罰款80.26億人民幣。
    -商務部：上半年內地網上零售額按年升3.1%。
    ●新世界夥Shell及森那美汽車建「新世界綠色運輸聯盟」。
    ●日央行恐成債市下一隻黑天鵝。
    ●日本央行維持利率負0.1厘不變，下調經濟預測。
    ●布局新能源，三星SDI斥102億於馬國建電池廠料2024年投產。
    ●微軟傳大縮人手招聘，涉Azure雲端事業。
    ●自揭底牌？台灣晶片倘斷供，美國即陷入深度衰退。
    ●字節跳動估值跌穿3,000億美元，較去年至少低25%。
    ●摩通擬將千名後勤員工由倫敦轉至巴黎或法蘭克福。