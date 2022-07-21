道期微跌 紐油跌逾2%
2022年07月21日 16:11
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●美匯指數報107.03；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.7756；美元兌日圓報138.1；歐元企1.0193，英鎊處1.1936。金價報1,708美元。布油報104.95美元，紐油報97.76美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨跌75點。
●市後關注點
20:15 歐洲央行7月議息會議
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
20:30 美國7月9日當周續請失業救濟人數
22:00 美國6月諮商會領先指數
●恒生指數全日收報20,574點，跌315點或1.51%；國企指數收報7,099點，跌79點或1.11%；科技指數收報4,582點，升5點或0.12%。主板成交1,016億港元。https://bit.ly/3ROD4CS
-蔚來擬第四季交付150kwh固態電池。
-花旗料嗶哩嗶哩第二季收入按年升9%。
-盈警所累，野村及瑞信下調眾安在綫目標價。
-比亞迪正式進入日本乘用車市場。
●滬綜指收跌32點，煤炭股領挫3.1%，飛機製造股跌2.2%，金融、水泥及化工股跌1.4至1.5%。https://bit.ly/3PqGUk2
●中國經濟：
-滴滴被內地網信辦罰款80.26億人民幣。
-商務部：上半年內地網上零售額按年升3.1%。
●新世界夥Shell及森那美汽車建「新世界綠色運輸聯盟」。
●日央行恐成債市下一隻黑天鵝。
●日本央行維持利率負0.1厘不變，下調經濟預測。
●布局新能源，三星SDI斥102億於馬國建電池廠料2024年投產。
●微軟傳大縮人手招聘，涉Azure雲端事業。
●自揭底牌？台灣晶片倘斷供，美國即陷入深度衰退。
●字節跳動估值跌穿3,000億美元，較去年至少低25%。
●摩通擬將千名後勤員工由倫敦轉至巴黎或法蘭克福。