新地觀塘apm商場預計7及8月人流按月升約30%

馮秀炎表示，受惠本地疫情緩和及第一輪政府消費券帶動下，消費情緒轉好，本港4月及5月零售銷售額按年上升約4.7%，較第一季下跌約7.6%，有明顯增長。展望下半年，本地疫情維持穩定，就業率和市民收入有改善，加上第二輪消費券刺激，勢將對零售業帶來支持。

她指出，旗下apm商場新租及續租租戶佔約八成為首度進駐九龍東，兩成則首次登陸香港。在本地疫情穩定，以及消費信心增強等利好因素下，商場看準新世代的消費新趨勢，引入多間持續人氣長龍店，包括全港首間日本超人氣連鎖藥妝專門店、主打日系風格的精品美食專區，以及獨家期間限定店有日本福岡人氣迷你牛角包專門店等等。

馮又稱，apm商場踏入「後疫情年代」，應對顧客已變化的生活要求，重點規劃好戶外空間，把商場打造成一個「安全、悠閑」的綠色社區。其中，該商場斥資達5千萬元的2樓「apm Garden」戶外美化工程現已竣工，涉及樓面面積逾2萬方呎，打造成全港首個「至Chill．好生活」的潮人花園，邀請4大國際知名設計團隊，度身訂造一系列互動藝術裝置及健體遊玩設施，帶來8大打卡新景點。包括有燈泡人雕塑、奇趣蕉椅、光影搖板、私密Glamping、汪星人、喵星角落、星光長廊及網樂天地。