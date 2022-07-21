【產經直播】港股要靜到幾時？
2022年07月21日 16:36
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隔晚美股繼續做好，惟港股卻跌足全日。恒指周四(21日)低開78點後持續低走，一度跌362點，最終收市跌315點，報20,574點，成交只有1,016億元。港股成交持續低迷，幾時先有返聲氣？
國家互聯網信息辦公室發公告表示，對滴滴公司處以80.26億元人民幣罰款，市場早前有意見認為，內地將在罰款後結束對滴滴的長期調查，或意味對科網股監管告一段落。科網股監管壓力將會紓緩？另外，內地27部門稱擴大網絡遊戲審核試點，手遊股受追捧，網易(09999)炒高6%，為升幅最大藍籌，消息可幫科網股助攻？
大摩及瑞信降低友邦保險(01299)目標價，友邦股價大跌4%，前景點睇？有意見指，大行並非看淡友邦投資前景，應關注機構大戶短綫做淡後市隱患，可能性大唔大？
瑞銀估計美國蘋果公司(Apple Inc.)的手機，6月在中國出貨量按年大增逾兩倍，部分手機設備股走強，舜宇光學(02382)升3%，後市點睇？
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