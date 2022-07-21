香港空運營商環境改善　季內錄「收支平衡」反彈至53%

DHL Express香港委託香港生產力促進局編纂的「DHL香港空運貿易領先指數」(DTI)，2022年第3季度報告出爐，營商環境於本季有所改善，表示錄得「收支平衡」的受訪者百分比由42%反彈至53%，表示錄得「虧損」的百分比則顯著下跌至32%，反映最艱難日子已過，可是指數與2021年第4季相比仍有一定距離，營商環境仍受制於疫情發展。

即使燃油價格持續飆升，以及華東和香港放寬防疫措施等因素令經營環境變得複雜，本季度的整體貿易指數錄得反彈，回升3.7點至39.5點，差不多回復至第5波疫情前水平，主要受空運入口和銷售量增長所帶動，其中入口指數顯著反彈7.6點至43.1點，稍低於第5波疫情前的水平，可是出口/轉口指數的回升速度較慢，僅上升1.5點至37點，低於2022年第1季的46.4點。

此外，食物及飲料指數繼上個季度錄得下跌後，於2022年第3季度出現明顯反彈，亦回復至與第5波疫情前相若的水平。與此同時，禮品、玩具及家庭用品以及電子產品及部件的價格於本季進一步下跌。

跨境陸路貨運及華東地區疫情有所改善，即使只有大約5分之1的本地空運用家表示，6月的業務較前一個月為佳，但業界對今年第3季中國整體空運貿易的展望更為樂觀。

由於燃油價格不斷上漲，空運成本持續上升，39% 的本地空運用家表示傾向與客戶共同承擔相關的額外成本，而40%用家則表示會將較大部分的額外成本轉嫁予客戶。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，調查結果顯示，隨着2022年第2季的盈利狀況有所改善，由第5波疫情造成的航空貿易最惡劣的時期或已經過去。由於航空貿易指數反彈，加上對網上B2C(企業對消費者)業務展望樂觀，預計2022年第3季航空貿易的積極前景將會繼續。

黎續指，調查結果顯示，由於社交距離措施的放鬆以及另一輪消費券的發放，讓消費者需求有所復甦。然而，香港仍然容易受到另一波疫情爆發的影響，使業務運作和供應鏈再一次遭受一定程度的干擾。

首個DTI調查於2014年第2季度展開，每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水平線，指數距離50愈遠，表示對前景(正面或負面)的展望愈為強烈。