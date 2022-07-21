地監局：上半年開立106宗投訴　按年少45%

地產代理監管局主席廖玉玲表示，今年上半年監管局共開立106宗投訴個案，較去年同期大幅減少45%。最常見的投訴類別包括不妥善地處理臨時買賣合約(或臨時租約)、發出違規廣告、就保證租金回報作出錯誤或具誤導性的陳述及提供不準確或具誤導性的物業資料。另一方面，有關香港境外物業的投訴則有11宗，較去年同期的16宗為少。

她又指，上半年該局共巡查一手樓盤銷售點379次，另巡查地產代理商舖225次。同時，局方進一步加強網上巡查，包括抽查網上物業廣告669次，按年增加19%。於上述所有的巡查及抽查中，局方共發現49宗違規個案，較去年上半年減少33%。

另外，監管局於2022年上半年共對182位持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括撤銷了27個牌照及暫時吊銷了6個牌照。另一方面，該局也在2022年上半年推出了更多網上教育活動供持牌人及公眾參與。

而受到第五波疫情影響，上半年多場資格考試被逼取消。考生人數僅錄得3,234人次，較去年同期大幅減少46%。雖然如此，截至2022年6月30日，個人牌照數目為41,493個，仍較2021年6月30日增加1.23%。