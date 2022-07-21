富途報告：年輕投資者股票持倉勁縮　港女交易少過男性8成...

富途控股發佈上半年投資報告，研究市場趨勢與個人投資者行為。報告發現，在上半年全球金融市場波動加劇的大環境下，個人投資者更加積極調整自身投資策略，降低股票持倉佔比、加大對交易所買賣基金（ETF和REITs）、債券等低風險產品種類的配置，投資組合更多元化，同時整體交易頻率顯著提升。

報告顯示，受全球通脹加劇和後市不確定性因素的影響，上半年個人投資者的整體風險偏好下降，香港、美國和新加坡市場個人投資者的股票持倉佔比相比去年底分別下降4.3、4.4和3個百分點。

基金和債券等風險較低的投資產品進一步受到青睞。截至2022年6月15日，三大市場投資者的基金持倉佔比分別達8.4%、13.2%和13.6%，比去年底分別提升1.5、4.4和3.3個百分點。

以年紀分布而言，報告顯示，X世代(42至58歲)投資年資相對長，其風險偏好相對較高，持倉亦相應穩定。三大世代中X世代的股票持倉佔比最高，於2022年6月15日的股票持倉佔比高達89.4%，較去年底小幅下降2.8個百分點。反之，Z世代(1990年代尾至2010年代前期出生的人)面對市場波動時會更積極調整投資組合，大幅降低其股票持倉佔比，轉投風向相對較低的產品。去年底Z世代的股票持倉從85.3%降至76.7%，下降了8.6個百分點。

總體而言，Z世代的投資組合相對更分散，其基金和債券持倉佔比分別達14.9%和7.7%，在三大世代中最高。

從性別來看，2022年上半年，香港男性投資者人均每日交易1.24筆，比女性投資者的0.67筆高出85.4%。雖然兩性投資者的持倉結構基本相似（最多為正股：約87%，其次是基金 ）。但香港女性投資者明顯比男性更喜愛投資債券。截至2022年6月15日，香港女性投資者的債券持倉佔比達5%，比男性投資者高出1.6個百分點。同時，其債券持倉佔比的升幅亦較半年前大幅提升了4個百分點。

富途證券（香港）交易部高級分析師陳凱欣指出，展望下半年，在全球供應鏈轉移及通脹持續攀升下，預計市況會仍然維持波動。除非美國加息幅度超預期，否則比較上半年，波幅有望緩和。相對之下，上半年較硬淨的新能源板塊，在長遠環保協議的支持下，下半年或能突圍而出。