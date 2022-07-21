中滙︰內地谷就業利好發展

首席財務官黃成滿有信心開學收取學費後實現目標收入，甚至超額完成。該企的收入分為高等教育、中等教育及非學歷教育，其中高等教育收入佔最多，收入及毛利錄得大幅增加主要因為廣州華商學院、廣州華商職業學院、四川城市職業學院及四川城市技師學院的收生人數增加。

他指，今年下半年較看好非學歷教育，因內地出台的支持政策去「保就業、穩就業」，未來一段時間應該不會改變，利好公司。

中滙股價周四升1.31%，收報2.32港元，惟比起招股價2.85港元低一截。黃稱，公司上市以來營業額增長多倍，他本人也在看過某大行報告分析及建議後買入教育股，加上公司現時資金充裕，有助發展非學歷教育中的企業教育，現時在業務快捷道上，未來會持續擴展。

他又謂，美國聯儲局加息不會影響內地市場，甚至可以說是沒有關係。