投資別望高回報！最球最強大戶：股債牛市難重演

外媒報道，管理着全球最多資產金額的貝萊德，於2022年中投資展望報告顯示，在地緣政治、後疫情時代及中國封城等因素下，經濟的「大穩定時代」(Great Moderation)已結束，投資者應做好準備，重返波動市場。

報告中詳解3大投資重點：第一，為波動做好準備，投資者應快速調整且詳細了解整個市場投資觀點；第二，與通脹共存，世界正處於供應面主導、消費者支出改變和生產面限制，是造成通脹飆升的主要因素，而非需求；第三，布局淨零碳排，投資具有可靠轉型計劃或在轉型中扮演關鍵角色的高碳排企業。

在以前時代，低通脹環境是經濟穩定增長的關鍵，惟目前情形是市場波動與整體經濟具有密切關聯，這種波動不一定是「逢低買入」的好時機，股票、債券的溢價風險都在上升，必須隨時調整戰術(6至12個月)和策略面(1年以上)的投資觀點，除中國和日本外，貝萊德給其他已開發市場「減持」觀點，中國和日本則維持「中立」。

總括而言，「大穩定時代」已一去不復返。若政府不斷加息導致經濟增長下降，股市則受挫；若選擇忍受高通脹，債價則下跌。無論如何，股票和債券大牛市難再出現。