景瑞控股已成立獨立委員會處理內控事項

有7份銀行詢證函，涉及向一間銀行的廣州及上海分行作出為數約人民幣4,910百萬元的存款，需要進一步澄清該等存款的性質，因為

(i)羅兵咸永道最初向該行官網上所列地址寄發銀行詢證函，隨後於3月直接收到回函並確認該等存款屬不受限制；

(ii)羅兵咸永道於4月聯繫廣州分行集中作業中心，獲悉該集中作業中心並未出具任何回函，羅兵咸永道並不知悉公司人員是否曾與銀行客戶經理聯繫上述7份銀行詢證函事宜，以及是否了解出現回函異常情況的原因；及(iii)公司已於5月知會羅兵咸永道該等存款屬與本公司自有業務相關的被質押及受限制；及

其推薦成立由審核委員會成員組成的獨立委員會，以對上述不一致情況進行進一步調查。

就此而言，集團管理層已在法律顧問的協助下對該等存款相關事宜進行內部調查，而法律顧問將配合及協助公司管理層及繼任核數師開元信德會計師事務所解決該問題。由於新冠疫情的影響，該內部調查尚在進行中。

於本周一(18日)，公司董事會已成立由所有獨立非執行董事組成的獨立委員會，該委員會將委聘專業顧問配合其調查該問題及本集團相關的內控事項。