【不利樓市】港匯弱勢持續走資　大行料港9月加P息

港匯疲弱，香港金融管理局再度入市，承接112.02億港元沽盤，以7.85港元的匯率售出相對的美元，捍衞聯繫匯率制度。周五香港銀行體系總結餘會減少至1,652.59億港元。投資銀行摩根士丹利預期，港元最優惠利率(P)將會在9月美國聯儲局開會議息之後隨之上調。

周四香港銀行同業拆息(HIBOR)全線向上，與樓按相關的一個月期拆息連升6日，升至0.945厘，續創兩年以來新高。3個月拆息升至1.921厘；一年期拆息升至3.444厘。

大摩估計港銀9月加P息

大摩發表的研究報告預計，在聯儲局公布9月份議息結果之後，香港銀行有機會上調P息。同一時間，今年下半年HIBOR可能會顯著回升。該行認為，利率趨升，不利於住宅樓市及高負債的本地地產展商，料下半年香港一手物業銷售將會放緩。