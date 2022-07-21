【不利樓市】港匯弱勢持續走資 大行料港9月加P息
2022年07月21日 20:56
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港匯疲弱，香港金融管理局再度入市，承接112.02億港元沽盤，以7.85港元的匯率售出相對的美元，捍衞聯繫匯率制度。周五香港銀行體系總結餘會減少至1,652.59億港元。投資銀行摩根士丹利預期，港元最優惠利率(P)將會在9月美國聯儲局開會議息之後隨之上調。
周四香港銀行同業拆息(HIBOR)全線向上，與樓按相關的一個月期拆息連升6日，升至0.945厘，續創兩年以來新高。3個月拆息升至1.921厘；一年期拆息升至3.444厘。
大摩估計港銀9月加P息
大摩發表的研究報告預計，在聯儲局公布9月份議息結果之後，香港銀行有機會上調P息。同一時間，今年下半年HIBOR可能會顯著回升。該行認為，利率趨升，不利於住宅樓市及高負債的本地地產展商，料下半年香港一手物業銷售將會放緩。
該行較為看好寫字樓、其次是零售商場，住宅物業則較不看好。地產及收租股中，該行籲增持長實集團(01113)，因其負債較低及本港住宅發展業務佔比較少，目標價由60元上調至65元，以周四收市價55.3元計，意味仍有17.54%的潛在上升空間。
另外，有報道指，新世界發展(00017)計劃出售非核心資產，滙豐研究發表報告，認為出售有助集團項目資金再循環，或可有更佳回報。該行表示，出售有助集團改善淨負債比率及收窄資產淨值折讓。據報，新世界擬於今、明兩個財年，分別出售總值230億元的非核心資產。周四地產股普遍下跌，新世界發展下跌1.5%，收報26.1元，距離大摩給予的目標價28元，仍有7.27%的上升空間。