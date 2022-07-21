【蝕讓頻現】駿景園三房1290萬易手　原業主4年帳蝕30萬離場

新界二手屋苑連錄蝕讓。火炭駿景園套三房單位，議價後以1,290萬元易手，原業主持貨約4年帳面蝕約30萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧宏基表示，上環帝后華庭3座高層H室，實用面積約617方呎，三房間隔，享海景，以1,380萬元易手，呎價約22,366元，新買家屬於用家，原業主於2002年以314萬元買入，持貨約20年帳面獲利1,066萬元，單位升值約3.39倍。

●中原許志凌透露，鰂魚涌南豐新邨7月暫錄得5宗買賣，平均實用呎價約15,113元，其中8座中層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以628萬元易手，呎價約16,061元，新買家屬於用家。

●美聯施衍銘指，鰂魚涌居屋康山花園剛錄得7月首宗買賣，項目2座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，上車用家以已補價自由市場價718萬元入市，呎價約16,659元。

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九龍區

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑7號低層C室，實用面積約638方呎，「大兩房」間隔，望內園景，放盤僅3周就以約738萬元易手，呎價約11,567元，原業主於2012年以約510萬元購入上述單位，持貨約10年轉手帳面獲利約228萬元。

●美聯吳志輝透露，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道16號中層A室，實用面積約654方呎，套三房間隔，望內街景，今年1月放盤叫價978萬元，累積減價118萬元，以860萬元成交，呎價約13,150元，低市價約5%。

●美聯張靖表示，長沙灣泓景臺7座中層G室，實用面積約473方呎，兩房間隔，吸引用家承接，單位原先叫價838萬元，降價18萬，即獲承接，成交價820萬元，減幅約2.1%，呎價約17,336元，原業主於2019年2月以約768萬元購入，帳面獲利52萬元。

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新界區

●中原曾紀賢指，火炭駿景園7月暫錄約6宗買賣，屋苑8座高層B室，實用面積約974方呎，套三房間隔，議價後以1,290萬元易手，呎價約13,244元，原業主於2018年以1,320萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓約30萬元離場。

●利嘉閣潘佳彬稱，將軍澳居屋廣明苑G座中層2室，實用面積約597方呎，三房間隔，望市景，於未補價第二市場以550萬元成交，呎價約9,213元，原業主於1998年以約124.2萬元購入，持貨約24年帳面獲利425.8萬元，期內升值約3.4倍。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋寶林邨寶勤樓中層32室，實用面積約349方呎，附有裝修，7月初未補價第二市場叫價280萬元，終以248萬元沽出，減幅約11%，呎價約7,106元，原業主於2016年以約42萬元購入，帳面獲利206萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山天宇海3A座低層C室，實用面積約811方呎，三房間隔，享全海景，放盤半年，叫價1,250萬元，減88萬元，至1,162萬元獲買家承接，呎價約14,328元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山聽濤雅苑2座頂層戶，實用面積約788方呎，三房間隔，望海景，單位放盤3個月，叫價1,300萬元，微減12萬元，終以1,288萬元獲買家承接，呎價約16,345元。

●美聯潘剛毅透露，馬鞍山居屋錦豐苑H座高層12室，實用面積約540方呎，兩房間，區內首置人士睇樓兩次，輕微議價12萬元，於未補價第二市場以538萬元承接，呎價約9,963元。

●中原侯惠良指，大圍名城7月暫錄3宗買賣，與上月同期相若，名城1座南翼中層C室，實用面積約959方呎，套四房間隔，買賣雙方議價後以1,840萬元易手，呎價約19,187元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城18座低層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，望內園景，放盤3個月，當時叫價760萬元，以733萬元沽出，呎價約14,233元。

●中原許秋偉表示，大埔白石角海日灣II第5座高層C室，實用面積約243方呎，開放式間隔，開價約475萬元，議價後以438萬元易手，呎價約18,025元，原業主於2019年以425萬元購入，持貨約3年帳面獲利約13萬元，期內僅升值約3%。

●中原楊頌堯指，大埔居屋德雅苑中層24室，實用面積約485方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價538萬元易手，呎價約11,093元，新買家為區內用家。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水欣翠花園2座低層G室，實用面積約378方呎，兩房間隔，以460萬元沽出，呎價約12,169元，原業主在2017年以約401萬元買入，持貨約6年帳面獲利約59萬元，屋苑7月暫錄2宗二手買賣，目前約有15個放盤，入場費由480萬元起。

●中原利志良透露，上水海禧華庭1座中層B室，實用面積約389方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，經議價後以505萬元獲承接，呎價約12,982元，新買家為用家，睇樓數個月，睇樓時立即還價，終購入單位自住。

●中原王勤學指，元朗區二手睇樓量急降30%，業主面對現實提供合理議價空間，本月累計成交量僅約55宗，包括爾巒茵羅洛斯大道3座高層A室，實用面積約1,087方呎，四房雙套間隔，減價90萬元，以1,230萬元成交，呎價約11,316元。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天愛苑B座低層8室，實用面積約546方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價達138萬元，區內首置客遂便決定於已補價自由市場以412萬元購入自用，呎價約7,546元。

●祥益龍超君稱，屯門景峰豪庭2座低層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，加上原業主由叫價580萬元，累減44萬元，遂便決定以536萬元即睇即買，呎價約10,551元。

●美聯何振榮表示，荃灣環宇海灣6座高層A室，實用面積約896方呎，套四房連工人房間隔，新買家為區內首置人士，睇樓約10個月，見單位外望汀九橋永久海景，且屬鐵路沿線屋苑，獲減價140萬元或約9%，即以1,410萬元承接，呎價約15,737元。

●中原黎景南透露，東涌區6月全月錄23宗二手買賣成交，本月累錄26宗，增幅約13%，藍天海岸1座高層H室一房戶，實用面積約381方呎，去年10月放盤，累減40萬元，以620萬元沽出，呎價約16,273元，新買家本身為同該屋苑租客。

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