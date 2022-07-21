新盤UPDATE：元朗洋房「半億」元招標賣出
2022年07月21日 21:30
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屯門大型項目推售攻勢持續。另一邊廂，新界豪宅新盤亦不乏成交，元朗就有洋房以「半億」元招標賣出。超級豪宅加快推售步伐，壽臣山有洋房項目下周一起推售1座洋房。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期明日起收票
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，自周三(20日)起對公眾開放示範單位，明日(22日)起正式收票。新地代理總經理陳漢麟表示，首日已錄逾8,000個人次參觀。客源分布，約有七至八成屬年輕客，兩房單位不乏家庭客查詢，三房單位主要吸納換樓客。
陳氏續指，途經項目往返屯門區內的城巴50M號線已經投入服務，同時50、55及56號線亦已開通，可前往尖沙咀、觀塘及上水等地。至於，港鐵公司亦將於8月1日起開辦前往港鐵兆康站的K54號線。陳氏表示，樓盤未入伙前，交通配套亦已齊全。此外，新地會董事總經理謝文娟指，旗下會員可獲樓價1%折扣優惠。
●壽臣山15號下周一招標發售1座洋房
超級豪宅推售，由英皇國際(00163)、中渝置地(01224)、明發集團(00846)及資本策略地產(00497)旗下尚家生活合作發展的壽臣山15號，上載最新銷售安排，推出一座洋房於下周一(25日)招標發售。上述為11號洋房實用面積4,726方呎，設有升降機，地下為客飯廳，外連1,857方呎花園及私人泳池，1樓及2樓共有4個套房，另有1,121方呎天台。該洋房於當日上午10時起招標，同日中午12時即截標。
●元朗山水盈洋房招標售5,570萬元
路勁地產旗下元朗山水盈，周四(21日)透過招標售出1座洋房。上述為洋房8號，實用面積3,197方呎，設有升降機，地下為客廳及飯廳，外連1,069方呎花園，1樓設家庭廳及三個睡房，2樓為主人套房，對上為388方呎天台。洋房成交價為5,570萬元，呎價約17,423元。據悉，項目累售327伙，套現近48億元，目前尚僅餘4座洋房待售。
●啟德THE HENLEY II頂層特色戶首曝光
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，頂層特色戶於周四(21日)首度曝光。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，上述為第1座40樓A室，屬三房兩套連衣帽間及工作間間隔，實用面積1,365方呎，連616方呎私人平台及1,147方呎私人天台。
單位的層與層之間高度有約3.5米，主人套房以弧形落地玻璃窗設計，單位內無論從客飯廳或房間均可多角度欣賞毗鄰的啟德體育園，盡覽維多利亞港景色。單位廚房更配備各項家電及設備。事實上，同系的THE HENLEY I的頂層特色戶，為第2座40樓的A室，於去年曾以呎價61,888元沽出。
●上環CAINE HILL特色戶呎價38,889元再創項目新高
恒基地產(00012)上環CAINE HILL周內連錄破頂成交，最新有特色戶再創項目呎價新高。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，該盤最新沽出29樓B室，實用面積432方呎，兩房間隔，連258方呎平台，以1,680萬元售出，成交呎價38,889元，呎價打破項目最高紀錄。該盤累售103伙，套現逾7.9億元。
同系的尖沙咀本木最新亦沽出連平台特色戶，為2樓B3室，實用面積235方呎，開放式間隔，連288方呎平台，成交價為780萬元，呎價約33,191元。項目累售157伙，套現逾15.5億元。
●沙田瓏珀山第2期四房2,738萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山第2期，周四(21日)透過招標沽出1座20樓C室，實用面積1,387方呎，四房間隔，成交價2,738.93萬元，呎價約19,747元。
●沙田星凱‧堤岸累沽860伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸自推出新銷售安排以來，已沽出27伙，成交價介乎569.6萬至2,112.9萬元，套現逾3億元，平均成交呎價20,708元。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目上周推出「星凱‧堤岸健康智慧Formula」第四擊，分享均衡飲食概念及教授入門瑜伽動作。本周將會延續上周熱鬧的氣氛，推出活動第五擊，舉辦兩場新興運動體驗日，其中周六 (23日) 舉辦考驗手眼協調能力的布袋球活動，而周日(24日) 則舉辦講求策略及團體合作的地板冰壺活動，兩項運動都適合親子參與。
此外，中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，星凱‧堤岸推售至今累售860伙，套現逾86億元，平均成交呎價為20,258元。