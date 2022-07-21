新盤UPDATE：元朗洋房「半億」元招標賣出

屯門大型項目推售攻勢持續。另一邊廂，新界豪宅新盤亦不乏成交，元朗就有洋房以「半億」元招標賣出。超級豪宅加快推售步伐，壽臣山有洋房項目下周一起推售1座洋房。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期明日起收票

陳氏續指，途經項目往返屯門區內的城巴50M號線已經投入服務，同時50、55及56號線亦已開通，可前往尖沙咀、觀塘及上水等地。至於，港鐵公司亦將於8月1日起開辦前往港鐵兆康站的K54號線。陳氏表示，樓盤未入伙前，交通配套亦已齊全。此外，新地會董事總經理謝文娟指，旗下會員可獲樓價1%折扣優惠。

●壽臣山15號下周一招標發售1座洋房

●元朗山水盈洋房招標售5,570萬元

路勁地產旗下元朗山水盈，周四(21日)透過招標售出1座洋房。上述為洋房8號，實用面積3,197方呎，設有升降機，地下為客廳及飯廳，外連1,069方呎花園，1樓設家庭廳及三個睡房，2樓為主人套房，對上為388方呎天台。洋房成交價為5,570萬元，呎價約17,423元。據悉，項目累售327伙，套現近48億元，目前尚僅餘4座洋房待售。

●啟德THE HENLEY II頂層特色戶首曝光

單位的層與層之間高度有約3.5米，主人套房以弧形落地玻璃窗設計，單位內無論從客飯廳或房間均可多角度欣賞毗鄰的啟德體育園，盡覽維多利亞港景色。單位廚房更配備各項家電及設備。事實上，同系的THE HENLEY I的頂層特色戶，為第2座40樓的A室，於去年曾以呎價61,888元沽出。

●上環CAINE HILL特色戶呎價38,889元再創項目新高

同系的尖沙咀本木最新亦沽出連平台特色戶，為2樓B3室，實用面積235方呎，開放式間隔，連288方呎平台，成交價為780萬元，呎價約33,191元。項目累售157伙，套現逾15.5億元。

●沙田瓏珀山第2期四房2,738萬元招標沽

●沙田星凱‧堤岸累沽860伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸自推出新銷售安排以來，已沽出27伙，成交價介乎569.6萬至2,112.9萬元，套現逾3億元，平均成交呎價20,708元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目上周推出「星凱‧堤岸健康智慧Formula」第四擊，分享均衡飲食概念及教授入門瑜伽動作。本周將會延續上周熱鬧的氣氛，推出活動第五擊，舉辦兩場新興運動體驗日，其中周六 (23日) 舉辦考驗手眼協調能力的布袋球活動，而周日(24日) 則舉辦講求策略及團體合作的地板冰壺活動，兩項運動都適合親子參與。

此外，中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，星凱‧堤岸推售至今累售860伙，套現逾86億元，平均成交呎價為20,258元。