居屋冧幅遠超私樓！粉嶺未補價三房僅售兩房價

二手樓價跌浪席捲二手居屋，跌價幅度比私樓更急。粉嶺昌盛苑一個三房單位，減價後於未補價第二市場僅以439.9萬元沽，貼近項目早前兩房戶價位，呎價約6,769元為全屋苑2018年8月後新低。

世紀21奇豐黎樹森表示，上述單位為昌盛苑B座低層6室，實用面積約650方呎，4月開價510萬元，累減約70萬元售出，減幅約13.7%。根據香港房屋委員會紀錄，同面積單位今年暫錄5宗成交，做價介乎510萬至546萬元，亦有兩房單位於今年4月曾售413萬元。

裕東苑7個月做價跌20%

東涌居屋裕東苑7月暫錄約5宗買賣。中原陳賢欣指，屋苑A座高層4室，實用面積約530方呎，兩房間隔，第二市場叫價435萬元，放盤5個月，有公屋綠表客因子女已長大遷出，為日後退休做準備而入市，最後獲減價65萬元，以370萬元購入單位，呎價約6,981元。去年12月，毗鄰面積相同單位以460.5萬元售，相比下該單位約7個月做價回落近20%。

天水圍居屋天愛苑於已補價自由市場錄劈價成交，祥益黃肇雯指，項目B座低層8室兩房戶，實用面積約546方呎，累減138萬元，獲區內首置客以412萬元購入自用，呎價約7,546元。