【內地爛尾樓風波】殃及各產業　IMF預警削經濟增長

內地爛尾樓風暴火燒連環船，業主集體停繳按揭貸款風波據報已蔓延到至少301個內地樓盤，首當其衝的銀行業恐面臨潛在按揭壞帳；積弊已久的中資開發商不得不加速賣產籌資，惟資金鏈斷裂加劇，現階段遭房企拖欠款項的上游供應商包括分判商、鋼鐵業也齊齊遭殃。即使中國銀保監會已迅速介入，但爛尾樓事件揭示地方金融監管危機的巨大隱憂，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃預警，房地產市場低迷將拖內地經濟後腿。

研究機構克而瑞的報告顯示，截至周二，據其統計約230個內地項目業主先後發布強制停貸告知書，幾乎按周狂飆1.16倍，共涉及82個城市。事緣一直對着爛尾樓只有兩行熱淚的業主從6月底大聲喊出「不復工不還貸」，並獲其他爛尾樓業主廣泛響應，事件發酵至今已逾3周。據內媒稱，停貸風潮可能已蔓延到91個城市的301個項目，抵制活動正加劇房地產困境，威脅更多行業的復甦。

據中國鋼鐵協會資料，內地鋼鐵業下游需求主要來自於建築與房地產行業，佔比超過五成。今年以來已有6家鋼企破產、28家鋼企停產檢修，停工潮覆蓋山西、雲南、安徽、河北、河南等。同時，遭受房企拖欠薪酬等款項多時的分判商及建材供應商亦「有樣學樣」，網傳一份由數百家供應商簽署的聯合聲明，控訴房企未能兌付商業承兌匯票，導致供應商負債纍纍而決定發出停貸停工告知書，反映由房企資金鏈危機觸發的連鎖反應正密集爆發，意味更多建築師等中產階級亦淪為爛尾樓風波一員。

面對爛尾樓問題，業界開始討論取消預售屋制度，又譴責銀行對開發商款項的監理不當。中銀保監為挽回市場信心，自上周起已連日發聲維穩，強調將引導金融機構參與風險處置、保交樓等。該會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞昨現身「拆彈」，指6月房地產貸款新增2,003億元人民幣(下同)，房地產的開發貸款亦新增522億元，整體信貸平穩。

他續稱，中銀保監致力遏制不良貸款短期內快速反彈，雖然第二季底止商業銀行不良貸款餘額2.95萬億元，較年初增1,069億元，惟上半年累計處置不良資產按年多近2,200億元。針對近日有內媒稱監管部門正考慮為爛尾樓買家提供還貸緩衝期，並要求內銀探索試點與地方政府合作設立基金，購買部分在建項目將其改為公租房。他卻僅回應指，不清楚上述訊息來源。至於是否該取消樓花預售制，內媒引述中銀保監新聞發言人綦相指，這不僅涉及金融監管政策，還需住建部、人行等多個部門統籌政策協調。

為助房企資金回籠，地方政府已紛紛加推買樓補貼政策刺激樓市。7月以來，超過10個城市相繼發布文件，目前逾30個城市推行買樓補貼政策，當中以三至五線城市為主。在此輪補貼潮中，蘇州的買樓補貼額度最高，明確3年內提供10萬套人才公寓，補貼高達800萬元。

不過，內地另一個漣漪效應仍恐打亂經濟復甦。亞洲開發銀行指，內地堅持「清零」抗疫政策，多個城市因有人確診而要封城，或令內地經濟增長放緩，決定下調今年內地經濟增長預測，由4月時預估的5%降至4%。鑑於亞洲區內多條供應鏈都依賴內地，故亦調低亞洲發展中經濟體的經濟增長預測，今、明兩年的經濟增長預測分別降至4.6和5.2%。

下周將公布全球經濟增長最新預測的IMF更提早預警當局將調低預測數字，指看到經濟下行風險已成現實，包括疫情對內地經濟的影響。

【國美「打扮家」財困】

「打扮家」規模在高峰時期有多達600名員工，惟公司自去年11月開始裁員，目前僅剩70多人；甚至有在職員工表示，公司已裁走全部銷售人員，目前業務全線停擺。公司辦公室亦因為無力支付租金，於本月初搬至國美自有物業鵬潤大廈。

惹人關注的是，公司今年4月起停發員工薪金，管理層至今仍未交出明確的出糧日期。事件惹來多名員工集體起訴「打扮家」追討欠款，有員工表示，國美人力部門曾出面調解，承諾在上月底兌付拖欠的薪金及裁員賠償金，但至今仍未兌付。

國美解釋，今年以來整個社會經濟環境遭受疫情衝擊，「打扮家」主營的室內裝修行業受疫情影響極大，衝擊企業營業收入；作為大股東，始終密切關注該公司出現的經營問題及員工情緒現狀，並正在積極承擔責任，協助打扮家公司處理其前期遺留問題事宜。

另國美零售周四開市前申請停牌，以待公布涉及公司的主要交易，停牌前報0.29元。

至於內地知名烘培連鎖店「克莉絲汀」亦陷財困，在上海的多家門店仍未恢復營業之餘，被曝拖欠舖租以及薪金至少4個月，消費者所購買的預付卡亦無法兌現。上海市預付卡服務平台發布，克莉絲汀的信用等級為「D」，因未準確傳送發卡訊息或報送經營訊息，公司已被列入信用紅色預警單位，兌付風險大。

此外，網紅蛋糕品牌LADY M的內地獨家經營者上海牧薪餐飲管理有限公司宣布，應品牌方要求關閉LADY M內地全部現有門店，所有實體門店將於9月10日終止經營，但消費者仍可於終止經營日前，經實體門店及線上小程序消費。