東方日報B1：歐加半厘告別負息　日拒收水　圓匯再貶

歐元和日圓兌美元匯價今年齊創最少20年新低，堪稱兩大最弱主流貨幣，惟經濟困境相似的歐元區和日本，貨幣政策周四(21日)終於分道揚鑣，事關歐洲央行出乎預期加息半厘，為11年首次加息，「撇甩」日本央行結束負利率這個激進幣策之典範。不過，為防個別歐元國家的經濟因幣策進一步正常化出現異常不良反應，歐央行不但未跟美國和英國縮減資產負債表，還推出了新的資產購買工具。

歐央行議息聲明表示，辣手加息0.5厘後，3大利率即主要再融資操作利率（MRO）、邊際貸款利率(MLF)和存款利率將分別升至0.5厘、0.75厘及0厘，並明言其在未來幾次議息會議「利率繼續正常化是恰當的」。這次一口氣提早脫離負利率容許該行「過渡到逐次議息決定利率」，即提高靈活性，之後利率去向將繼續以數據作主導，以實現中期通脹水平維持在2%的目標。歐元應聲倒升最多0.93%，高見1.0279美元，惟之後回落。

不過，該行重申，資產購買計劃(APP)下到期證券回籠本金將在加息後一段時間內全數再投資，維持流動性充裕；抗疫緊急買債計劃(PEPP)下到期證券回籠本金亦會再投資最少至2024年底，內容可隨時調整。

歐央行早前因應意大利和希臘等個別國家的債息在放風加息後飆升召開緊急會議，並預告有新工具防範所謂「分裂風險」，平息「歐債危機重燃」恐慌，周四通過推出「傳導保護工具」(TPI)。TPI本質上又是購買資產，不會事先設下任何限制，規模「取決於影響幣策傳導的風險如何」，防止不必要的失序市場動態「嚴重威脅幣策傳導至所有經濟體」。不過，畢竟加了息，TPI亮相後希臘10年期國債孳息率仍向上，意大利的則升幅收窄。

荷蘭國際集團認為，歐央行加息不過是想挽回公信力，實際上不會令通脹短期內降溫，又重申本次加息周期的終點不會如市場想像般高。外媒更報道，歐央行在經濟低迷時仍加息，或掉入典型的「新興市場困局」，即亞洲金融危機時區內一些經濟體明知經濟疲弱，為了吸資提高利率，反而導致資金流出、幣值急貶等問題。

另一邊廂，日本央行則繼續維持利率於負0.1厘不變，並堅守10年期日本國債孳息率的0.25厘上限，行長黑田東彥直言「絕對無計劃」在近期加息或調高債息上限，有必要保持寬鬆幣策，以確保企業盈利增長，帶動工資和價格上升。日圓兌每美元周四曾跌0.48%，低見138.88，即每百日圓兌5.65港元。

日央行同時下調截至3月底止本財年經濟增長預測至2.4%，又把同期及下財年通脹預測分別調高到2.3%及1.4%。即使調高日本之後兩財年經濟增長預測，惟罕有提到有必要密切關注外匯市場的「急劇波動」對日本經濟與物價的影響。

事實上，該國上半年貿易赤字達7.92萬億日圓，為1979年有紀錄以來最大，正是圓匯急瀉推高進口成本的結果。

通脹持續升溫，市場不排除該行最終追隨大勢加息，為全球寬鬆幣策年代畫上句號。英資投行Ruffer稱，日央行「轉鷹」加息將縮窄與美國等的息差，以往利用日圓作套息交易的日本投資者或班資回國，大幅推高歐元區和美國債息。