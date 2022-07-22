美股收市做好　納指升161點

美國股市周四(21日)做好，道指收報32,036點，升162點或0.51%；標指收報3,998點，升39點或0.99%；納指收報12,059點，升161點或1.36%。

投資者關注企業放榜成績。受累今年市場表現不佳，私募股權巨頭黑石集團宣布，於截至6月底止一季股東應佔虧損為2,939.3萬美元，相對去年同期賺13.09億美元。不過，公司上季仍錄得883億美元的資金淨流入，使整體資產管理規模(AUM)達9,408億美元。黑石股價全日跌3.18%。

美國航空上季扭虧為盈，錄得經調整淨利潤5.33億美元，相對去年同期虧損109億美元。季內收入134.22億美元，按年升79.48%，更較疫情爆發前的2019年增長逾12%。該公司預期，本季度收入將較2019年同期增長10至12%，惟航班量預期仍會較疫情前低8.5%，反映公司並未積極擴大業務，其股價收跌7.43%。

業績期尚未結束之際，近日頻頻傳出的大型企業裁員消息亦令市場驚訝。繼科網巨擘連番裁員及放緩招聘後，老牌汽車公司福特(Ford)據報亦計劃於數周內啟動裁員大計，規模料達8,000人。裁員主要涉及燃油車Ford Blue生產部門及其他營運部門，省下來的開支將用於電動車業務。

同時，網上召車平台Lyft的內部通知顯示，公司已解僱汽車租賃業務部門60位員工，並打算停止自營租車業務，專注於與第三方夥伴合作提供租車服務。Lyft股價收報14.17美元，跌3.61%。