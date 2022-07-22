道指升162點　油價挫逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.61；港匯見7.8482；離岸人民幣(CNH)報6.7662；美元兌日圓處137.07；歐元穩企1.0227，英鎊報1.2002。金價處1,717.65美元。布油報103.89美元，紐油處96.28美元。比特幣跌不足1%至2.31萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水190點。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報20,739點，升164點或0.79%。

●即月恒生指數夜期收報20,716點，升143點，高水141點，成交20,948張。

●Snap上季虧損超預期，股價急挫26%。

●歐洲央行宣布議息結果，主要央行主要再融資利率由零上調至半厘，邊際貸款利率及存款利率亦同步上調半厘，分別達到0.75厘及零，意味歐元區正式擺脫負利率。今次加息幅度超出了市場預期之餘，同時也是該行11年來首次加息。

●歐洲央行總裁拉加德稱，考慮到通脹前景明顯惡化，該央行管理委員會一致支持要避免政策碎片化，同意在政策上走向更大步伐，又預計歐元區通脹高企仍會持續一段時間。

●美國司法部和美證交會周四(21日)指控虛擬貨幣交易所Coinbase前產品經理Ishan Wahi、Nikhil Wahi和Sameer Ramani涉嫌與虛擬貨幣資產內幕交易計劃有關的電匯欺詐陰謀。

●紐約9月期油收報每桶96.35美元，跌3.53美元或3.53%；布蘭特9月期油收報每桶103.86美元，跌3.49美元或3.25%。

●南非央行宣布，將主要貸款利率上調0.75厘，升至5.5厘，加幅超出市場預期，目的為壓抑高通脹。

●紐約8月期金收報每安士1,713.4美元，升13.2美元或0.78%。

●英國富時100指數收報7,270點，升6點或0.09%；法國CAC指數收報6,201點，升16點或0.27%；德國DAX指數收報13,246點，跌35點或0.27%。