恒指曾漲逾200點　科網股撐市

港股維持升勢，恒生指數最多上升213點或1%，暫高見20,788點，最新仍升逾120點或0.6%，至20,704點；國企指數亦升61點或0.86%，報7,159點；恒生科技指數則升48點或1%，報4,630點。主板成交暫逾308億港元。

科網股支持大市，阿里巴巴升1.1%，騰訊升0.6%，美團升1.7%，小米升0.3%，京東升1.2%，快手漲逾4%，嗶哩嗶哩抽升逾3%。

金融股升跌不一，滙豐控股仍升1.3%，建設銀行亦升1%，港交所靠穩、微升0.06%；而中移跌0.2%，友邦保險微跌0.1%。

個股方面，中芯國際升逾2%，據報正運送使用7納米技術製造的比特幣採礦晶片，較此前的14納米晶片提升兩代。

洛陽鉬業挫逾5%，公司日前再遭貝萊德減持，是次減幅為255萬股。

【09:21】港股升逾百點 滙豐及騰訊齊漲逾1%

港股跟隨美股揚升，恒生指數高開142點或0.69%，報20,717點；國企指數高開50點或0.71%，報7,149點；恒生科技指數則高開57點或1.26%，報4,640點。主板成交暫約26.53億港元。

重磅股普遍上升，滙豐控股升1.3%，單隻拉升大市22點。港交所升0.2%，建設銀行升0.4%，友邦保險暫無升跌，中移則跌0.4%。

大型科網股向好，騰訊及京東齊升1%，阿里巴巴升0.6%，美團升1.8%，小米升0.7%，快手升1.5%，嗶哩嗶哩升1.6%。

國際油價曾挫逾3%，「三桶油」個別發展，中國石油股份跌0.8%，中國海洋石油跌0.1%，而中國石油化仍升0.2%。