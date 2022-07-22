新地NOVO LAND勢成北都區域地標　擁抱屯門升級格局

屯門發展一日千里，近年陸續完成多項龐大基建，令交通及生活配套更趨完善，受惠於港府大力發展的「北部都會區」，以及「南金融、北創科」規劃，整個屯門迎來大變天，未來發展前景更亮麗。擅長打造區域性地標的發展商新鴻基地產，繼YOHO系列及瓏門後，於屯門兆康將推出另一個全新地標式住宅發展項目「NOVO LAND」。

NOVO LAND為屯門歷來最大規模的私人住宅項目，分6期發展，一共提供逾4,500伙，合共14座住宅大樓。首先推出為項目第1A期，2座共提供824個住宅單位，主打開放式至兩房，佔整體逾8成，部分單位可飽覽開揚翠綠山景，而內園單位亦有機會享有游泳池及大型園林綠化景觀。項目以北歐式幸福及健康生活為設計主題，將會打造一個劃時代的智能生活社區。

NOVO LAND其中一個優勢為自設的商場，已命名為「NOVO Walk」，將提供約40間多元化商舖，當中約3成為特色餐廳，亦將引入英藝幼稚園暨國際幼兒園、特色超市、文青小店及寵物店等，勢成為屯門旗艦生活核心之一。若連同區內多個大型購物中心，如V City以及元朗YOHO Mall，更將構成強大的購物網絡，莫說住客的日常起居飲食、連假日娛樂亦都能照顧周到。

至於交通方面，NOVO LAND坐擁雙循環線、雙站優勢。項目鄰近港鐵兆康站，往兆康站車程只需約2分55秒，非常快捷。而項目對出的欣寶路亦落實新增8條巴士路線，包括2條循環線：港鐵K54專線及城巴50M，分別連接港鐵兆康站及屯門站，住客亦可選乘現有專線小巴40號往港鐵屯門站，迅速接駁屯馬綫及大型商場V City，盡享四通八達的鐵路優勢。

由兆康站出發至南昌站轉車後，2站即達九龍站，3站即達香港站，而乘坐屯馬綫更可直達啟德站接駁觀塘綫，瞬間連繫港九核心CBD。

除2條循環線外，亦將新增6條巴士路線，當中2條往返港島區，連繫中環、金鐘、灣仔北會展站、鰂魚涌及西灣河；2條線往返九龍，接連尖沙咀(九龍站)、九龍灣及觀塘等核心金融商業區；還有2條線往返上水及葵芳，當中往葵芳的九巴67A，亦途經屯門公路巴士轉乘站。新增巴士路線連同區內及轉乘站之車線，令項目輕鬆連繫逾20條巴士線，輕鬆連繫港九新界多個CBD核心商業區、港珠澳大橋以至香港國際機場及深圳灣口岸。

跨境巴士服務方面，住戶亦可乘坐城巴B3A直達深圳灣，或乘龍運巴士A34/NA33往屯赤隧道轉車站及機場，而龍運巴士NA33亦途經港珠澳大橋香港口岸，接通城內城外。事實上由樓盤駕車，經9號及3號幹線，分別只要28及33分鐘，便可直達ICC及ifc；若然經港深西部通道，前往深圳灣口岸亦僅約14分鐘，而經屯赤隧道前往香港國際機場以及港珠澳大橋，亦只需約20分鐘，瞬間接通大灣區及國際，適合分秒必爭的都市人。

而屯門未來的發展亦是市場焦點所在，區內正醞釀大規模升級轉型，新地及載通國際正計劃重建大型綜合商業發展區項目，總樓面約208萬平方呎、合共有3幢商業大樓及1個基座商場，規模媲美中環ifc二期。再結合區內多達12個籌劃中的工廈活化重整項目，可提供合共約430萬平方呎商業樓面，有望成為屯門市中心大型商貿區。

NOVO LAND更受惠未來「北部都會區」、「雙城三圈」以及「六鐵規劃」等發展大格局，盡佔「南金融、北創科」優勢，緊扣深港經濟核心。當中「北部都會區」是未來創科產業的基地，亦是香港未來20年城市建設，和人口增長最活躍的地區，面積相當於4個港島區，發展後職位數目將大幅增加至約65萬個，當中創科產業就佔約15萬個。在職住同區效應下，自住投資價值自然看高一線。

而項目亦與未來六大鐵路接軌，由港鐵兆康站出發，一站即到達新界北核心商務區的洪水橋站，日後經「港深西部鐵路」直達深圳前海及南山CBD。而「港深西部鐵路」又可與另一鐵路「自動捷運系統」接軌，連繫區內下白泥、流浮山等新發展區，多線打通NOVO LAND位處「雙城三圈」中的「深圳灣優質發展圈」。

另外透過洪水橋站亦可沿經擬建中的北環綫，接通未來創科產業發展及多個計劃中的「一地兩檢」關口，貫通穗莞深城際鐵路。而NOVO LAND毗鄰的「港深緊密互動圈」，就包括有未來「香港矽谷」之稱的新田科技城、港深創科園及古洞北新發展區，盡攬港深創科發展的協同效益。

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