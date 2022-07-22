【高盛推介】友邦見近一個月低　滙豐反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周四(21日)失守80港元收市，跌約4.8%，周五(22日)早段持平開市後倒跌，最低見78.65元的近1個月低位。現報78.8元，跌約0.5%，目前為連續第4日下跌。有券商指友邦將於下月下旬公布今年上半年業績，料新業務價值達16億美元，及因應股票市場和外匯變動，下調其目標價至100元，維持「跑贏大市」評級。

滙豐控股周四跌約2.1%，周五則反彈，最高見49元。現報48.85元，升約1.3%。美聯儲將於下周舉行議息會議，市場密切關注。滙控公布，周四在倫敦及香港市場共回購339.8萬股，涉資約1.65億港元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日友邦好倉獲資金吸納，本周二(19日)至本周四皆錄得資金流入，合共約830萬元。淡倉於本周二及本周三(20日)共錄得約800萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

滙控方面，周四好倉及淡倉皆獲資金轉向流入，分別有約20萬及30萬元。

友邦購19086，行使價95元，2022年10月26日到期，實際槓桿14.7 倍，高槓桿。

友邦購23161，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。

友邦牛50015，收回價75元，行使價74.4元，換股比率100，實際槓桿16.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

友邦沽12479，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

友邦熊67589，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，實際槓桿6.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

滙豐購15895，行使價58元，2022年10月26日到期，實際槓桿14.4倍，高槓桿、低面值。

滙豐購18476，行使價54.9元，2022年10月26日到期，實際槓桿13倍，貼價、高槓桿。

滙豐購21438，行使價52.55元，2022年10月26日到期，實際槓桿11.5倍，高對沖值、低街貨。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿12.9倍，相近收回價近牛中街貨最低。

滙豐沽20268，行使價42元，2022年12月20日到期，實際槓桿6.7倍，中期、低街貨。

滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿6.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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