滙豐祈耀年現身香港　原來係為呢件事⋯

祈耀年（中）及林慧虹（前排右七）出席今年的滙豐智庫日，並與滙豐學人交流。

滙豐周四(22日)舉行每年一度的滙豐智庫日(HSBC Scholars Day)，嘉許逾270名滙豐獎學金計劃的得主，這批滙豐學人(HSBC Scholars)來自全港19家大學及高等院校。

滙豐集團行政總裁祈耀年及滙豐香港區行政總裁林慧虹出席活動，並與滙豐學人交流。林慧虹表示，香港得以成為貫通東西方的國際金融中心，人才是非常重要的一環。疫情限制國際人才流動，不少企業重新聚焦於本地人才，滙豐一直非常重視培訓本地人才。

很多滙豐學人都會利用該筆獎學金到海外升學。林慧虹期望，他們能夠擔當宣傳香港的大使，當他們到外地升學，要展示香港的文化和優勢，讓更多人知道這個國際金融中心歡迎多元化的人才。

除了獎學金，滙豐亦提供一系列活動予滙豐學人，包括師友計劃、工作坊、交流活動等，擴闊學生的眼界和人際網絡。滙豐6個旗艦獎學金包括「滙豐海外獎學金」、「滙豐香港獎學金」、「創新科技獎學金」、「滙豐粵港澳大灣區(香港)獎學金」，以及「滙豐職業教育獎學金」。多年來，滙豐投入超過2.52億港元於各獎學金計劃。