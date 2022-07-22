阿里擬調整業務　旗下天貓香港10月停運

據了解，天貓香港所有商品均由香港商家本地發貨予客戶，故今次調整不會影響日常在天貓淘寶跨境購買商品，而淘寶香港站未來會專注提升跨境物流能力。

對此，天貓香港預留了緩衝時間予顧客及商家。天貓香港指出，消費者最後下單時間為8月21日晚上11時59分，商家最後發貨日期為8月26日23：59：59，並稱未來將聚焦以淘寶服務香港消費者，着力提升物流、客服及消費者營運等能力，加強消費者購物體驗，消費者可繼續在淘寶使用購物服務。

天貓香港在App表示，若顧客訂單需要申請退貨或退貨退款，須要在訂單確認收貨前及時申請，若訂單8月26日23：59：59系統仍未顯示已發貨，系統將在2022年8月29日00：00：00陸續關閉上述訂單，已支付款項將以原有支付方式退還顧客。此外，天貓香港會繼續為顧客提供查詢服務。

天貓香港去年5月初上線試業。消息指，過去幾年淘寶香港用戶量及客單價均穩定增長，阿里今次調整業務是希望集中資源改善香港用戶問題，包括送貨速度及收貨體驗等。