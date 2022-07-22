【高盛推介】關注下周議息會議及科網巨頭業績　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(21日)繼續走高，當中納指升幅為3大指數中最高，升1.4%，道指及標指分別升0.5%及1%。然而Snapchat收市後公布業績大遜預期並在盤後急跌超過2成，拖累期指在亞洲時間走低。

美股踏入財報季，市場持續關注，下周二(26日)將有Google及微軟，下周三(27日)將有Meta，下周四(28日)將有亞馬遜及蘋果公司。此外，市場密切關注下周三舉行的美聯儲議息會議，普遍預計將加息0.75厘。

觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於本周二(19日)至本周四皆錄得資金流入，合共約510萬元。

道指好倉於本周二及周三(20日)均錄得小量資金流入後，周四見資金沽出止賺。淡倉於本周三及本周四共錄得約230萬元資金流入。

納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.9倍，行使價9,000至10,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、行使價10,000至12,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.7倍，行使價27,000至30,000點間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10488 ，行使價24,968點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.9倍，高槓桿、低街貨。

標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。

納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.9倍，高槓桿、低街貨。

道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.4倍，貼價、低街貨。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、低街貨。

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