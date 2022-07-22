經絡按揭：港銀最快本季加P　年內實際按息或升至3厘附近

香港1個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.01厘，連升7個交易日，並創逾2年新高。以現時最新拆息按揭計劃(H按)H+1.3%計算，H按實際按息已升至2.31厘，同創逾2年新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國聯儲局下星期再進行議息會議，市場普遍認為美國通脹遠超預期，6月份消費者物價指數(CPI)更按年上升9.1%，創40年來最高，因此下星期大機會再加息0.75 厘。

另一方面，香港6月通脹亦按年升1.8%，按月升0.8%，近日港元再多次觸及7.85弱方兌換保證，香港銀行體系結餘將於7月25日回落至1,648.42億港元。在美加息及收水持續，及資金持續外流下，料未來拆息將持續上升，第3季內一個月HIBOR更有機會挑戰1.8厘水平，令H按實際按息觸及2.5厘的封頂水平。

他認為，全球加息的大環境下，香港亦不能獨善其身，加上銀行體系結餘已回落至約1,600億元水平，料或加快銀行考慮調升最優惠利率(P)的步伐，有機會提前於最快第3季內發生。年內實際按揭息率或有機會上升至3厘附近水平，對供款人士影響仍然輕微。