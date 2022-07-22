渣打：華經濟漸復甦　人民幣將反彈

渣打銀行預期中國經濟逐步復甦，歐美則會逐漸衰退，中國短時間會保持寬鬆的貨幣政策，但要今年經濟增長要達到5.5%的官方目標難度很大。

該行大中華及北亞區首席經濟師丁爽稱，中國GDP增速將在第3和第4季分别反彈至5.3%和5.9%，全年平均4.1%，難以達到5.5%水平。

她指，疫情反覆及爛尾樓令市場氣氛偏弱，惟爛尾樓按揭斷供對銀行的資產負債表健康程度的影響很小，對中國經濟造成的影響不大，測試方法是將全部未建成及所有大型房地產的樓盤爛尾金額，以及加上其可借到70%的最大的按揭成數和拒絕還款的情況下，預計少於3萬億元人民幣(下同)，對比中國銀行系統資產規模少於1%。

儘管如此，長遠來看，房地產的影響有連帶效應，對金融系及銀行統有一定的衝擊，不再是欠債問題，而是樓價和資產估值等。如資產價值被重新估算或下降，對其他地產借貸抵押的物品及信貸評級有影響，而且地方政府可賣出的地因此減少，過去幾年政府賣地的收入佔全年財政收入約4成，如沒有轉機，內地政府有機會發行更多債券去填補資金，影響房地產低迷導致內地政府發行債券的結構性上升。

另一方面，人民幣兑每美元已達到臨界點，不排除達到6.8兌每美元。她又預計，港股上市公司派息的周期是歷史新高，派息後中資企業對外匯的需求會因季節性因素減少。該行看好人民幣，相信人民幣之後會重新升值，外貿支持的人民幣是重要的因素。

她指，內地政策會支持貿易順差，首先「清零」政策令內需疲弱，產業升級下海外對中國新能源汽車及太陽能產品的需求明顯增加。具體而言，中國汽車出口已增加40%，進口減少16%，內地汽車在全球市場的份額上升，中國對德國的貿易由逆差變順差；全球能源短缺，新能源續需求趨勢上升，太陽能出口增加一倍，市場份額超過八成。

此外，人民銀行短時間內不會降低存款準備金率，惟1年或5年的貸款市場報價利率(LPR)或會下降。