余偉文：與人行貨幣互換非聯匯制度風險所在

金管局總裁余偉文發表匯思，重溫聯繫匯率制度的設計及運作。他特別提到，最近坊間流傳一些對聯匯制度的傳言，於是想藉此機會重溫聯匯制度的要點，以免市民被傳言誤導。

美國今年進入加息周期，隨着美元拆息高於港元拆息的差距拉闊，根據聯匯制度的設計及運作，市場出現更多套息交易，加上近月本地市場對港元需求偏弱，港匯自5月以來多次觸發弱方兌換保證。金管局按機制買入港元賣出美元，截至昨天(7月21日)，金管局共買入1,700多億港元，銀行體系總結餘亦相應下降至大約1,650多億港元的水平。

金管局留意到最近，竟然有人將局方月初與中國人民銀行(人民銀行)貨幣互換協議的優化措施，描繪為影響聯匯制度的一大風險因素，說根據上述協議，港元會被送繳人民銀行云云。事實上，人民銀行與金管局簽訂貨幣互換協議的主要目的，是支持香港離岸人民幣市場的持續發展，與聯匯制度無關。環顧全球，央行或貨幣當局之間簽訂貨幣互換協議實屬常見。就人民幣而言，人民銀行已累計與40個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署過雙邊本幣互換協議。

金管局提醒，面對宏觀環境和市況的變動，大家必須打醒十二分精神，評估和管理風險，當中包括小心分辨哪些是有真憑實據的事實，哪些是憑空捏造甚至別有用心的傳言，以免被誤導。