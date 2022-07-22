道期向下 金價企1718美元
2022年07月22日 16:11
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●美匯指數報107.28；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報6.7743；美元兌日圓報137.63；歐元企1.0141，英鎊處1.1931。金價報1,718美元。布油報103.77美元，紐油報96.2美元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌68點。
●市後關注點
21:45 美國7月Markit製造業採購經理指數(PMI)
21:45 美國7月Markit服務業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報20,609點，升34點或0.17%；國企指數收報7,106點，升7點或0.1%；科技指收報4,597點，升15點或0.33%。主板成交851億港元。https://bit.ly/3vv0sft
-制裁無礙發展？傳中芯晶片技術有重大突破。
-瑞信料快手第二季經調整淨虧損縮至23億人幣。
-滙景控股急挫88%，股份中途停牌。
●滬綜指收跌2點，新能源、汽車零部件、家電等板塊升幅較大；醫藥、半導體板塊則相對落後。https://bit.ly/3PK45FH
●中國經濟：
-外管局：今年上半年銀行結售匯順差852億美元。
●調查：聯儲局下星期或再加息0.75厘，美衰退機率飆至40%。
●英國7月消費者信心「躺平」，仲衰過新冠大爆發。
●三星擬未來20年斥1.56萬億，在美設11座晶圓廠。
●渣打料本港HIBOR年底前或升至2.85厘。
●阿里擬調整業務，旗下天貓香港10月停運。
●裁員潮：
-難抵高通脹，7-11傳美國裁員880人。
●印度富商Gautam Adani成全球第4大富豪，超越蓋茲。
●財庫局：香港擬與前海合作推「私募基金通」。
●果迷喜訊？傳已停產3款Apple產品或翻生。
●日本財務大臣：關注通脹對家庭及企業或產生負面影響。