二手樓價指數按周跌0.67% 再次跌穿180點
2022年07月22日 16:11
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中原城市領先指數報179.85點，按周跌約0.67%。CCL八周內兩次跌穿180點水平，樓價持續窄幅回軟，短期目標下試178點。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.91點，按周跌約0.73%。CCL(中小型單位)報179.05點，按周跌約0.73%。本周三大整體指數齊創4周新低。CCL(大型單位)報183.86點，按周跌約0.36%。
近8周，四大整體指數5次齊跌，3次齊升，樓價走勢反覆回軟。近8周計，CCL累跌約0.72%，CCL Mass累跌約0.62%，CCL(中小型單位)累跌約0.73%，CCL(大型單位)累跌約0.64%。CCL向下調整幅度緩慢，未有轉勢大跌。
四區樓價各自反覆下試低位。本周九龍CCL_Mass最新報173.02點，創14周新低，按周跌約1.48%。新界西CCL_Mass報168.42點，創4周新低，按周跌約0.97%，連跌2周共約1.29%。港島CCL_Mass報184.86點，按周跌約0.33%。新界東CCL_Mass報192.95點，按周升約0.47%，連升3周共約2.11%。
近8周四區樓價齊回軟。新界東CCL_Mass錄5升3跌，累跌約1.68%，跌幅明顯。九龍CCL_Mass錄4升4跌，累跌約0.81%。新界西CCL_Mass錄3升5跌，累跌約0.27%。港島CCL_Mass錄3升5跌，累跌約0.02%。