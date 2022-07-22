華境內企業6月利潤匯出創紀錄　走資為乜？

外媒引述內地官方數據，中國境內的中外資企業6月將創紀錄規模的利潤及分紅資金匯往境外。中國外匯局周五公布的銀行代客跨境收付款數據顯示，經常帳戶下的初次及二次收入項下6月份錄得逆差375億美元，為2010年有數據統計以來最大規模淨流出，遠超2021年全年月均逆差147億美元。

該項目記載境內外企業僱員報酬、投資收益等相關跨境資金流動，而第二、三季度是傳統的匯出高峰季節。

西班牙對外銀行駐香港的經濟學家夏樂受訪時稱，「如果利潤留存放在中國國內，能夠獲取的利息其實比國外的利息要少，那企業可能就不把閒錢往這兒放，」利潤及分紅匯出突然跳升，與美元利率上行、匯率強勢有關。

夏樂認為，企業利潤匯出增加與全球產業鏈重新布局的長期趨勢有關，6月突然增加除與全球市場資金回流美國趨勢保持一致外，中國疫情爆發或令流出壓力在6月疫情緩解後集中釋放，「很難分清有多少是全球原因，多少是本地原因。」

不過，上述創紀錄的單月流出並未影響中國國際收支平衡。受惠於貨物貿易及直接投資強勁淨流入，當月跨境收付款口徑下的整體逆差僅28億美元，上半年累計仍錄順差833億美元。

國家外匯局副局長王春英指出，「利潤匯出並不意味着撤資，而是與外商直接投資資金流入形成了良性循環，」王春英最後補充，外匯局對於利潤匯出的管理政策是一貫及連續的，外商投資企業真實合規的利潤匯出是有政策保障的。