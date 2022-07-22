SCFI貨櫃運價指數跌破4000點關卡 連六周下滑

外媒報道，中國出口集裝箱運價指數(SCFI)最新跌穿4,000點關口，指數跌77.93點，報3,996.77點，跌幅1.91%，為連續6周下滑。最新一期運價各航線除遠東到南美上漲外，其餘主要航線都較前一周下滑，其中遠東到美西及遠東到波斯灣跌幅較大。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到6,722美元，較前一周下跌161美元，跌幅2.33%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到9,441美元，較前一周下跌93美元，跌幅0.97%。遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達5,570美元，較前一周下跌42美元，跌幅0.74%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6,201美元，較前一周下跌67美元，跌幅1.06%；遠東到波斯灣運價每TEU(20呎櫃)達2,971美元，較前一周下跌230美元，跌幅7.1%；遠東到南美每TEU(20呎櫃)達9,483美元，較前一周上漲171美元，漲幅1.83%。

至於近洋線方面，東南亞每TEU達1016美元，較前一周下跌38美元，跌幅3.6%；遠東到日本關西、日本關東與前一周持平；遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)則較前一周下跌38美元，遠東到南韓則下跌5美元。