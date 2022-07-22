中原按揭：本港按息年底仍較大機會處於3厘水平

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行結餘進一步收縮情況下，料1個月港元拆息短期內將升穿1.2%，最優惠利率(P)最快於第3季內已具備條件上調，並估計本港按息年底仍較大機會處於3厘附近水平。

她指出，銀行結餘收縮是本港加息周期的正常過程，是次加息周期亦如過往一樣經歷4個階段。首先，港息未有跟升而導致港美息差拉闊；然後，套息活動增加等因素令港元轉弱觸及7.85弱方兌換保證水平，引發資金流出及銀行體系結餘收縮；隨後銀行體系結餘累積縮減令拆息逐步加快上升；最後1個月拆息升至超過1.5厘至2厘水平、銀行結餘顯著縮減，繼而港P上升。

她表示，本港現時仍處第3階段，但由於美國已預期於很大機會於本月進一步大手加息0.75厘，屆時聯邦基金利率已達2.25厘以上，在美息進一步上升、港美息差再拉闊、銀行結餘進一步收縮情況下，H按息或將升穿封頂息率(現主要為2.5%)，而當1個月拆息逐步升至超過1.5厘至2厘水平，及銀行結餘再顯著縮減時(尤其跌至低於千億元水平)，港P最快於第3季內已具備條件上調；由於銀行一般不會單邊加P而是上調存貸息率，故此實際加P時間視乎銀行衡量資金成本而定。