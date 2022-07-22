【加密貨幣】三箭資本稱錯判Luna「清零」速度　否認捲款潛逃

早道「爆煲」的著名加密貨幣對沖基金三箭資本，兩名創辦人Su Zhu及Kyle Davies「潛水」近兩個月後接受外媒訪問，承認因資產管理不佳導致大量債權人破產；同時，他們亦否認外界所指，在事發前撤資潛逃的指控。

Davies稱，3AC的交易多數帶有槓桿，然而，風險過大的操作也令他們陷入危機，表示自已「幾乎將所有的資產均押上，在牛市時『成就非凡』，熊市時輸得最為徹底。」

Zhu坦言自己「愚蠢及癡心妄想」，但否認捲款潛逃，稱「自己實際上將個人資金投入其中」，惟面對死亡威脅才不得已才躲藏起來，並指公司一直與相關當局進行溝通。

他們拒絕透露現時的所在地，但稱終於目的地將是杜拜，以協助債權人獲得賠償。

事實上，3AC「爆煲」需追溯至穩定幣UST及與其掛鈎的Luna崩盤。兩人指，錯判Luna於數日內「清零」，引發加密貨幣界信貸緊縮，令流動性不足的3AC的倉位造成巨大壓力；坦言與UST及Luna的發行商Terra的關係「太緊密了」。

不過，Zhu指Luna幣值歸零非致命傷，但當時比特幣由3萬美元跌穿2萬美元關時，亦直接宣判3AC的死亡。