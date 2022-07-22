新盤UPDATE：屯門項目首日收票創今年最多

屯門項目今日起正式收票，已速錄2,600張入票，創今年新盤首日收票最多紀錄。而粉嶺北亦有全新盤部署下月推出，

●屯門兆康NOVO LAND第1A期首日暫收2600票

屯門大型項目收票反應理想，新鴻基地產（00016）的兆康NOVO LAND第1A期，周五(22日)首日收票。新地代理總經理陳漢麟表示，截至下午6時，樓盤已錄得逾2,600張入票，以首張價單推出165伙計，超額認購近15倍。銷展廳參觀人潮絡繹不絕，反應熱烈。資料顯示，該盤收票量創今年新盤首日收票最多紀錄。

●粉嶺北馬適路8號項目下月推出市場

該項目site A 共分為3期，共有5座大樓，涉及實用面積約54萬方呎，提供1,600伙，單位間隔由開放式至三房戶。其中第一期A及B座有603伙，八成屬開放式至一房戶。至於第二期仍未入紙申請預售，料今年可以推出市場。恒地於上述新發展區共有6幅地皮，共提供約1萬伙，site A為首幅地塊。

●啟德THE HENLEY II現樓連家具示範單位首度曝光

當中，第1座12樓F室，實用面積381方呎，室內設計啟發自意式簡約，主色調以黑、白、灰與其他顏色及材質相互襯托。至於同層的第1座12樓G室，實用面積為380方呎，採用現代日式的設計風格，睡房的多功能儲物衣櫥齊頂高約3.31米。林達民透露，該盤另有3個經悉心設計的單位，將稍後公開。

●西南九龍維港滙II兩房售1185萬元

●日出康城凱柏峰II兩房845萬沽

●沙田大埔公路畢架．金峰下周二推1伙招標

●白石角海日灣四房招標售2,356萬元

大埔白石角海日灣最新招標售出COURT A的第1座地下D室，實用面積1,471方呎，連547方呎前庭，四房間隔，成交價2,356.2萬元，呎價約16,018元。

●堅尼地城KENNEDY 38兩房售816萬元