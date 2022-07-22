新盤UPDATE：屯門項目首日收票創今年最多
2022年07月22日 21:19
東網電視更多新聞短片
屯門項目今日起正式收票，已速錄2,600張入票，創今年新盤首日收票最多紀錄。而粉嶺北亦有全新盤部署下月推出，
●屯門兆康NOVO LAND第1A期首日暫收2600票
屯門大型項目收票反應理想，新鴻基地產（00016）的兆康NOVO LAND第1A期，周五(22日)首日收票。新地代理總經理陳漢麟表示，截至下午6時，樓盤已錄得逾2,600張入票，以首張價單推出165伙計，超額認購近15倍。銷展廳參觀人潮絡繹不絕，反應熱烈。資料顯示，該盤收票量創今年新盤首日收票最多紀錄。
●粉嶺北馬適路8號項目下月推出市場
恒基地產(00012)粉嶺北馬適路8號項目部署推售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤為粉嶺北首個大型住宅發展項目，首個推出的site A第一期相信可在一至兩周取得預售樓花同意書，料8月份推出市場發售。
該項目site A 共分為3期，共有5座大樓，涉及實用面積約54萬方呎，提供1,600伙，單位間隔由開放式至三房戶。其中第一期A及B座有603伙，八成屬開放式至一房戶。至於第二期仍未入紙申請預售，料今年可以推出市場。恒地於上述新發展區共有6幅地皮，共提供約1萬伙，site A為首幅地塊。
●啟德THE HENLEY II現樓連家具示範單位首度曝光
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，現樓連家具示範單位首度曝光。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，上述包括第1座12樓F室及第1座12樓G室，同屬一房連衣帽間的單位，將率先於本周六推售。
當中，第1座12樓F室，實用面積381方呎，室內設計啟發自意式簡約，主色調以黑、白、灰與其他顏色及材質相互襯托。至於同層的第1座12樓G室，實用面積為380方呎，採用現代日式的設計風格，睡房的多功能儲物衣櫥齊頂高約3.31米。林達民透露，該盤另有3個經悉心設計的單位，將稍後公開。
●西南九龍維港滙II兩房售1185萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(22日)沽出3B座12樓B室，實用面積491方呎，兩房間隔，成交價為1,185.5萬元，呎價約24,145元。
●日出康城凱柏峰II兩房845萬沽
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的日出康城凱柏峰II，最新沽出2B座27樓C室，實用面積463方呎，兩房間隔，成交價為845.5萬元，呎價約18,261元。
●沙田大埔公路畢架．金峰下周二推1伙招標
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，上載最新銷售安排，落實下周二(26日)起招標發售第1座9樓A室，實用面積1,334方呎，三房間隔，設私人升降機大堂。招標期由7月26日至7月31日。
●白石角海日灣四房招標售2,356萬元
大埔白石角海日灣最新招標售出COURT A的第1座地下D室，實用面積1,471方呎，連547方呎前庭，四房間隔，成交價2,356.2萬元，呎價約16,018元。
●堅尼地城KENNEDY 38兩房售816萬元