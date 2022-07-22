新界平價盤湧現　沙田低層呎價1.5萬見數年低

新界上車盤平價成交湧現，沙田中心一個低層單位，減價30萬元後，剛售530萬元，呎價約15,274元，料屬屋苑近數年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃國然表示，上環聚賢居2座低層A室，實用面積約400方呎，兩房間隔，望市景，最新以約980萬元易手，呎價約24,500元，新買家為上車客，入市作自住之用。

●世紀21北山嚴智贇指，天后栢景臺1座中層G單位，實用面積約949方呎，三房加工人房間隔，成交價約2,480萬元易手，呎價約26,133元，新買家為區外換樓客。

●中原冼子明指，柴灣戲院大廈低層B室，實用面積約437方呎，兩房間隔，望樓景，以488萬元，呎價約11,167元，新買家屬同區分支家庭，以首置身份上車，原業主於1978年以11.1萬元買入，持貨約44年帳面獲利476.9萬元，升值近43倍。

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九龍區

●中原楊錦河稱，紅磡黃埔花園7月暫錄7宗買賣，平均實用呎價約15,710元，屋苑11期8座中高層F室，實用面積約505方呎，兩房間隔，最初開價838萬元，議價後以800萬元成交，呎價約15,842元，新買家為同區客。

●美聯徐艷月表示，九龍塘星輝豪庭B座低層5室，實用面積約1,101方呎，套三房連儲物室及工人房間隔，連1個車位，吸引用家承接，成交價1,950萬元，呎價約17,711元，原業主於2019年1月斥1,600萬元購入，轉手帳面獲利350萬，升值約22%。

●美聯彭文浩指，九龍站天璽近兩月連錄8宗二手買賣，包括星鑽璽高層A室，實用面積約640方呎，套兩房間隔，享海景，吸引買家斥資2,100萬元承接，呎價約32,813元。

●利嘉閣陳鴻信透露，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道21號低層D室，實用面積約553方呎，兩房間隔，附裝修，望內園池景，原業主因移民急售，放盤僅兩星期，以約750萬元易手，呎價約13,562元。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨5期恆柏道1號中層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內園景，最新成交價670萬元，呎價約13,163元，原業主於2008年11月以217萬元購入，持貨約13年多帳面獲利453萬元，期內升值逾2倍。

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新界區

●中原余震楠稱，沙田中心安寧大廈低層B室，實用面積約347方呎，開價560萬元放售，減價30萬元後，以530萬元售出，呎價約15,274元，屬近數年屋苑呎價低位。據了解，同屋苑本月錄另一宗蝕讓成交，呎價都達約1.82萬元。

●美聯袁佩雲指，葵涌新葵芳花園A座高層2室，實用面積約415方呎，套兩房連工人房間隔，原先以658萬元放售，雙方議價19萬元或近8%，區內用家終以639萬元承接，呎價約15,398元。

●中原劉德興表示，粉嶺碧湖花園7月暫錄兩宗二手買賣，屋苑1座中層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，放盤時開價約590萬元，議價後以575萬元易手，呎價約13,039元，新買家為用家。

●利嘉閣洪文鋒稱，粉嶺牽晴間3座中層F室，實用面積約573方呎，套三房間隔，望街景，以705萬元沽出，呎價約12,304元，成交價創下近期屋苑同類型戶低位，屋苑7月暫錄5宗二手買賣，目前約有80個放盤，入場費由535萬元起。

●世紀21宇田羅家威指，大埔中心4座高層H室，實用面積約299方呎，兩房間隔，原先開價540萬元，放盤6個月減價32萬元成交，最終成交價508萬元，呎價約16,990元，原業主於2019年4月以約450萬元購入，額外印花稅期滿即沽出，帳面賺58萬元。

●美聯賴嘉敏表示，大埔帝欣苑37座低層C室，實用面積約986方呎，套三房連工人房間隔，區內分支家庭為鄰近家人互相照應，雙方議價約105萬元，以1,032.8萬元承接，呎價約10,475元。

●美聯陳國志稱，火炭駿景園3座高層E室，實用面積約1,370方呎，套三房連工人套房間隔，原以2,200萬元放售，雙方議價190萬元或近9%，獲區內用家以2,010萬元承接，呎價約14,672元。

●中原陳韻兒指，火炭駿景園5座高層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔，開價約980萬元，議價後以958.5萬元售出，呎價約16,136元，新買家為區內用家。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城45座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，叫價550萬元，放盤兩個月，減價65萬元，至485萬元沽出，減幅約11.8%，呎價約17,077元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田富豪花園翡翠閣低層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園，放盤4個月，原先叫價645萬元，減幅約5.4%，減35萬至610萬元成交，呎價約13,118元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦禧苑A座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先叫價568萬元，放盤1個月，減價43萬元，終以525萬元成交，呎價約13,092元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山新港城G座中層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤4個月，微減18萬至662萬元成交，呎價約18,237元，原業主於2018年7月以650萬元購入，持貨約4年帳面賺12萬元，期內升值約2%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢金璧花園1座頂層連天台戶，實用面積約1,187方呎，套三房連工人房間隔，望山景，以1,300萬元連雙車位沽售，呎價約10,952元。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳富麗花園2座低層F室，實用面積約527方呎，三房間隔，望內園景，以665萬元易手，呎價約12,619元，屋苑7月暫錄兩宗二手買賣，現時約有52個單位放售，入場價費630萬元起。

●中原伍錦基稱，將軍澳MONTARA第2A座頂層連天台特色戶，實用面積約816方呎，套三房間隔，另設儲物房，4月開價1,700萬元，剛以屋苑新高價1,565萬元易手，呎價約19,179元，原業主於2019年5月以1,448.5萬元購入，期內帳面升值約8%。

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