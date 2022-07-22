美股個別發展　社交平台Snap股價暴跌35%

美國衰退風險增加，加上周四(21日)公布的就業數據差過預期，10年期美國國債孳息率周五(22日)回落至兩周低位，低見2.795厘水平。道指周五(22日)早段升182點，至32,219點；標指跌7點，至3,991點；以科技股為主的納指跌71點，至11,987點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,624點，升6點，高水15點。

外媒調查發現，受訪的102位經濟學家中，多達98人認為美國聯儲局將在下周加息0.75厘，只有4人料將加一厘。他們預期，消費物價指數(CPI)今年平均將在8%，明年降至3.7%，2024年再降至2.5%，而預測美國經濟在未來一年出現衰退的中位數機率為40%，兩年內出現的則有50%，比6月預期的25%和40%高。

外媒分析指，全球電商「一哥」亞馬遜6月把股份「1拆20」後，增加其加入道指成份股的機率，財險企業Travelers和化工企業陶氏化學則較大機會被剔除，因為它們的市值分別在指數中排名第二和第三低，僅約380億美元。事實上，沒有準確時間表列明何時將調整成分股，對上兩次調整均相隔兩年，外界預期今年或將再次調整。

為減少開支，美企裁員潮有擴散迹象，據報連鎖便利店7-11在美國裁減約880個職位，其發言人指，目前已完成公司架構評估，並推進架構最後整合，人員變動亦非草率決定，將幫助受影響的員工。

美股季績期驚嚇不斷，最新放榜的社交媒體公司Snap及Twitter都令市場大為失望，其中Snap上季不止收入增長放緩、虧損超預期，而且罕見不提供業績指引，加劇了投資者的擔憂，導致其暴跌35.41%！

業績公告顯示，Snap於截至6月底一季收入按年增長13.11%至11.1億美元，增速為自2017年上市以來最慢；亦顯著地低過4月業績指引中所提及的20%增長下限。該公司上季虧損額為4.22億美元，相對去年同期蝕1.51億美元；而撇除單次項目的非通用會計準則(Non-GAAP)虧損也達到2.95億美元，按年由盈轉虧。

Snap表示，宏觀經濟不景令企業縮減廣告支出，影響了平台的收入；又謂考慮到市場的不明朗，故不會發布本季度的收入及盈利預測。同時，公司還計劃大幅放緩招聘速度。

Twitter上季淨虧損為2.7億美元，按年由盈轉虧；收入更倒退1.15%至11.76億美元。該公司指出，收入下降的原因除了經濟環境變化引發的廣告行業逆風外，還有企業家馬斯克(Elon Musk)收購公司的風波所帶來的不確定性。

信用卡公司美國運通(American Express)第二財季收入錄破紀錄133.95億美元，按年增30.77%；純利按年跌14%，至19.34億美元，主要受開支按年增32.02%至104.42億美元拖累，其中獎勵和津貼開支增加以吸引客戶。每股盈利按年跌8.21%，至2.57美元；預期信貸虧損達4.1億美元，去年同期則錄6.06億美元淨回撥，該企上調全年收入增長預測上限和下限兩個百分點，至增長23至25%，其股價曾升7.01%。

電訊公司Verizon上季收入按年微升0.07%至337.89億美元；純利則跌10.36%至51.99億美元；經調整每股盈利1.31美元，低過預期，季內僅增加1.2萬名月費用戶，遠低過預期的16.72萬個。該企下調全年每股盈利預測上限和下限30美仙，至5.1至5.25美元，其股價曾跌5.03%。