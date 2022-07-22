恒大披露134億人幣存款遭抵押調查結果　開除6人職務

經初步獨立調查所得資訊，該質押相關的貸款透過第三方(扣除費用後)劃轉回流至集團，用作集團的一般營運。其中20億元於2021年3月到期並已償還，相關的存單質押已被解除。第二筆銀行借款於2021年9月期間到期，借款方未能還款，恒大物業的子公司提供金額為20億元的存單質押於2021年9月期間被強制執行。

於2021年1月、7月及8月期間，恒大物業的子公司以定期存款為多家第三方公司提供兩組存單質押擔保，使第三方公司獲得銀行貸款。第一組存單質押的金額為80億元，相關貸款於2021年7月期間償還，第一組存單質押已被解除。第二組存單質押的金額為87億元。相關的資金透過集團的聯營公司轉至集團。涉及第二組存單質押的銀行貸款於2021年11月及12月期間到期，相關借款方未能還款，恒大物業的子公司提供金額為87億元的存單質押於2021年11月及12月期間被劃轉及強制執行。

於2021年6月期間，集團向第三方借款，借款金額為27億元，用於支付集團對恒大物業的子公司應付的款項。恒大物業的子公司同時以等額定期存款提供存單質押擔保，使該第三方獲得銀行貸款。有關銀行貸款於2021年9月期間到期，借款方未能還款，恒大物業的子公司提供金額為27億元的存單質押於2021年9月期間被強制執行。

根據初步調查資料，執行董事夏海鈞及潘大榮，以及子公司恒大集團的執行總裁柯鵬參與了上述安排。鑑於此，董事會決議要求該等人士辭任職務。另外，執行董事甄立濤、趙長龍及安麗紅也涉及安排，為保證風險控制及內控改進，董事會決議要求該等董事辭任。換言之，今次事件合共有6人被免去職務。

公司正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過集團轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。在有關償還方案落實後，公司將發出進一步公告。