境外機構連續5個月走資　華國債遭減持規模歷來最大

中國嚴格的疫情封控，加上多項經濟增長指標放緩，令資金再度從境內出逃。外媒根據中債登數據計算，6月份境外機構投資者再減持中國銀行間債券950億元人民幣(下同)。其中，內地國債在上月亦遭減持559億元，比5月減持142億元規模擴大逾3倍，更創2014年有紀錄以來最大單月規模。

無論是銀行間債及國債，境外機構投資者均已連續5個月減持，銀行間債券累計減持量約4,445億元。人民銀行上海總部數據顯示，截至6月底止，境外機構在銀行間債券市場託管餘額為3.57萬億元，約佔銀行間債券市場總託管量的2.9%，兩者也是連跌5個月，更分別累跌12.28%及0.6個百分點。

從種類看，境外機構主要託管的是國債，佔比一直平穩在六成以上。惟國債託管金額已由1月底時的2.52萬億元，縮水至6月底的2.32萬億元，比去年同期則升8.92%；可是政策性金融債託管金額卻按年顯著下跌16.5%至8,600億元，為連續第三個月低於一萬億元。

面對資金流向有變，國家外匯管理局副局長王春英表示，外資企業利潤匯出不意味撤資，每年第二、三季都是外企利潤匯出高峰季節，近期情況保持合理有序、總體保持平穩發展，對跨境資金流動和外匯供求影響可控。

她又說，債券市場進一步開放有助提升外匯市場韌性，中國債券市場總規模21萬億美元，外資在中國債券市場中佔比近3%，所以債市吸收外資有提升空間，有信心長期來看外資仍會穩步增持人民幣債券。

然而，外匯局周五(22日)亦提到，從多邊匯率來看，人民幣匯率指數雖然升值0.1%，但美國聯儲局加息及地緣政治衝突等多重因素下，促使美元走強，今年截至周四(21日)止，美匯指數累升逾11%，其他非美貨幣走弱，包括歐元、英鎊和日圓兌美元的貶值幅度介乎1至17%，人民幣兌每美元亦貶值5.8%。

中美貨幣政策分歧，令內地資本流出的壓力有增無減。國際金融協會(IIF)於5月發表的報告指，今年中國資本外流總額可能高達3,000億美元，即較去年的1,290億美元大增逾倍。

經濟環境和展望不穩定，成為投資者減持的主因。外媒引述上海美國商會前會長季凱文表示，外資撤離，主要由於「清零」防疫政策下封控措施帶來影響，且不知何時才會完結。他又指，內地政策的轉變快於美國，故投資內地常要面對政策風險，需要去適應。

今年第二季內地國內生產總值(GDP)按年僅增0.4%，遠低於首季的4.8%和市場預測的1.2%，為內地的經濟敲響了警號。渣打銀行發表報告指，上季經濟增長放緩，主因4、5月時多個城市需實施封控措施。

6月官方數據顯示，內地經濟正在回復，惟民間對經濟信心下跌，令家庭不願提升債務，渣打預料，消費支出的增長在下半年會減慢，但在內地第二十次全國代表大會(二十大)會議召開前，內地經濟會持續改善，或有更多刺激經濟政策出台，亦相信防疫政策會減少對經濟的干擾，並料第三和四季GDP可達5.3%和5.9%的按年增長率。